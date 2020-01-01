MLXC (MLXC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MLXC (MLXC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MLXC (MLXC) teave The Marvellex blockchain “Introduces for the first time the concept of proof of staked gold (POSG), where the amount staked is not an unstable token minted from the ether, but the most widely accepted stable store of value, I. H. Gold, Marvellex grand stores and Real Estate. Ametlik veebisait: https://marvellex.com/ Valge raamat: https://s3.amazonaws.com/marvellex.com/Marvellex%E2%80%93White-Paper.pdf Plokiahela Explorer: https://explorer.marvellex.com/ Ostke MLXC kohe!

MLXC (MLXC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MLXC (MLXC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 650.00B $ 650.00B $ 650.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.11M $ 2.11M $ 2.11M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2227 $ 0.2227 $ 0.2227 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 $ 0.00000013969110984 Praegune hind: $ 0.000003009 $ 0.000003009 $ 0.000003009 Lisateave MLXC (MLXC) hinna kohta

MLXC (MLXC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MLXC (MLXC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MLXC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MLXC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MLXC tokeni tokenoomikat, avastage MLXC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MLXC Kas olete huvitatud MLXC (MLXC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MLXC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MLXC MEXC-ist osta!

MLXC (MLXC) hinna ajalugu MLXC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MLXC hinna ajalugu kohe!

MLXC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MLXC võiks suunduda? Meie MLXC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MLXC tokeni hinna ennustust kohe!

