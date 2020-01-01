MILC Platform (MLT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MILC Platform (MLT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MILC Platform (MLT) teave The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Ametlik veebisait: https://www.milc.global/ Valge raamat: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Ostke MLT kohe!

MILC Platform (MLT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MILC Platform (MLT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.49M Koguvaru: $ 200.00M Ringlev varu: $ 124.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005568243264070605 Praegune hind: $ 0.01198

MILC Platform (MLT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MILC Platform (MLT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MLT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MLT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MLT tokeni tokenoomikat, avastage MLT tokeni reaalajas hinda!

MILC Platform (MLT) hinna ajalugu MLT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MLT hinna ajalugu kohe!

MLT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MLT võiks suunduda? Meie MLT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MLT tokeni hinna ennustust kohe!

