MILC Platform hind(MLT)

1 MLT/USD reaalajas hind:

$0.0125
$0.0125$0.0125
0.00%1D
USD
MILC Platform (MLT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:38:34 (UTC+8)

MILC Platform (MLT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01204
$ 0.01204$ 0.01204
24 h madal
$ 0.01252
$ 0.01252$ 0.01252
24 h kõrge

$ 0.01204
$ 0.01204$ 0.01204

$ 0.01252
$ 0.01252$ 0.01252

$ 1.0796724468337888
$ 1.0796724468337888$ 1.0796724468337888

$ 0.005568243264070605
$ 0.005568243264070605$ 0.005568243264070605

0.00%

0.00%

+6.74%

+6.74%

MILC Platform (MLT) reaalajas hind on $ 0.0125. Viimase 24 tunni jooksul MLT kaubeldud madalaim $ 0.01204 ja kõrgeim $ 0.01252 näitab aktiivset turu volatiivsust. MLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0796724468337888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005568243264070605.

Lüliajalise tootluse osas on MLT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MILC Platform (MLT) – turuteave

No.1943

$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M

$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K

$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M

124.42M
124.42M 124.42M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

MILC Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 1.56M $ 1.93K 24 tunnise kauplemismahuga. MLT ringlev varu on 124.42M, mille koguvaru on 200000000.

MILC Platform (MLT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MILC Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.00208+19.96%
60 päeva$ +0.00023+1.87%
90 päeva$ +0.0011+9.64%
MILC Platform Hinnamuutus täna

Täna registreeris MLT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MILC Platform 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00208 (+19.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MILC Platform 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MLT $ +0.00023 (+1.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MILC Platform 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0011 (+9.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MILC Platform (MLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MILC Platform hinnaajaloo lehte.

Mis on MILC Platform (MLT)

The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.

MILC Platform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MILC Platform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MILC Platform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MILC Platform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MILC Platform hinna ennustus (USD)

Kui palju on MILC Platform (MLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MILC Platform (MLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MILC Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MILC Platform hinna ennustust kohe!

MILC Platform (MLT) tokenoomika

MILC Platform (MLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MILC Platform (MLT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MILC Platform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MILC Platform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MLT kohalike valuutade suhtes

1 MILC Platform(MLT)/VND
328.9375
1 MILC Platform(MLT)/AUD
A$0.019
1 MILC Platform(MLT)/GBP
0.009125
1 MILC Platform(MLT)/EUR
0.010625
1 MILC Platform(MLT)/USD
$0.0125
1 MILC Platform(MLT)/MYR
RM0.052625
1 MILC Platform(MLT)/TRY
0.509875
1 MILC Platform(MLT)/JPY
¥1.8375
1 MILC Platform(MLT)/ARS
ARS$16.212625
1 MILC Platform(MLT)/RUB
0.996375
1 MILC Platform(MLT)/INR
1.093875
1 MILC Platform(MLT)/IDR
Rp201.612875
1 MILC Platform(MLT)/KRW
17.361
1 MILC Platform(MLT)/PHP
0.706875
1 MILC Platform(MLT)/EGP
￡E.0.60325
1 MILC Platform(MLT)/BRL
R$0.0675
1 MILC Platform(MLT)/CAD
C$0.01725
1 MILC Platform(MLT)/BDT
1.518
1 MILC Platform(MLT)/NGN
19.17175
1 MILC Platform(MLT)/UAH
0.515125
1 MILC Platform(MLT)/VES
Bs1.6875
1 MILC Platform(MLT)/CLP
$12.05
1 MILC Platform(MLT)/PKR
Rs3.541
1 MILC Platform(MLT)/KZT
6.767625
1 MILC Platform(MLT)/THB
฿0.404875
1 MILC Platform(MLT)/TWD
NT$0.375375
1 MILC Platform(MLT)/AED
د.إ0.045875
1 MILC Platform(MLT)/CHF
Fr0.01
1 MILC Platform(MLT)/HKD
HK$0.09775
1 MILC Platform(MLT)/AMD
֏4.77825
1 MILC Platform(MLT)/MAD
.د.م0.112375
1 MILC Platform(MLT)/MXN
$0.235875
1 MILC Platform(MLT)/PLN
0.0455
1 MILC Platform(MLT)/RON
лв0.054
1 MILC Platform(MLT)/SEK
kr0.119375
1 MILC Platform(MLT)/BGN
лв0.020875
1 MILC Platform(MLT)/HUF
Ft4.22
1 MILC Platform(MLT)/CZK
0.26125
1 MILC Platform(MLT)/KWD
د.ك0.0038125
1 MILC Platform(MLT)/ILS
0.042125
1 MILC Platform(MLT)/NOK
kr0.127375
1 MILC Platform(MLT)/NZD
$0.021

MILC Platform ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MILC Platform võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MILC Platform ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MILC Platform kohta

Kui palju on MILC Platform (MLT) tänapäeval väärt?
Reaalajas MLT hind USD on 0.0125 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MLT/USD hind?
Praegune hind MLT/USD on $ 0.0125. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MILC Platform turukapitalisatsioon?
MLT turukapitalisatsioon on $ 1.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MLT ringlev varu?
MLT ringlev varu on 124.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MLT (ATH) hind?
MLT saavutab ATH hinna summas 1.0796724468337888 USD.
Mis oli kõigi aegade MLT madalaim (ATL) hind?
MLT nägi ATL hinda summas 0.005568243264070605 USD.
Milline on MLT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MLT kauplemismaht on $ 1.93K USD.
Kas MLT sel aastal kõrgemale ka suundub?
MLT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MLT hinna ennustust.
MILC Platform (MLT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

