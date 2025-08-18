MILC Platform (MLT) reaalajas hind on $ 0.0125. Viimase 24 tunni jooksul MLT kaubeldud madalaim $ 0.01204 ja kõrgeim $ 0.01252 näitab aktiivset turu volatiivsust. MLTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.0796724468337888 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005568243264070605.
Lüliajalise tootluse osas on MLT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MILC Platform (MLT) – turuteave
No.1943
$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M
$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
124.42M
124.42M 124.42M
200,000,000
200,000,000 200,000,000
ETH
MILC Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 1.56M$ 1.93K 24 tunnise kauplemismahuga. MLT ringlev varu on 124.42M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MILC Platform (MLT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MILC Platform tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00208
+19.96%
60 päeva
$ +0.00023
+1.87%
90 päeva
$ +0.0011
+9.64%
MILC Platform Hinnamuutus täna
Täna registreeris MLT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MILC Platform 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00208 (+19.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MILC Platform 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MLT $ +0.00023 (+1.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MILC Platform 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0011 (+9.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MILC Platform (MLT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans.
MILC Platform on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MILC Platform investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MLT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MILC Platform kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MILC Platform ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MILC Platform hinna ennustus (USD)
Kui palju on MILC Platform (MLT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MILC Platform (MLT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MILC Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MILC Platform (MLT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MILC Platform (MLT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MILC Platform osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MILC Platform osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.