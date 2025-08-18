Mis on Melon (MLN)

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

Melon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Melon (MLN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Melon (MLN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Melon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Melon hinna ennustust kohe!

Melon (MLN) tokenoomika

Melon (MLN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Melon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Melon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

