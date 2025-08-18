Rohkem infot MLN

Melon hind(MLN)

$9.257
-0.51%1D
Melon (MLN) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:29:00 (UTC+8)

Melon (MLN) hinna teave (USD)

$ 8.993
24 h madal
24 h kõrge

Melon (MLN) reaalajas hind on $ 9.257. Viimase 24 tunni jooksul MLN kaubeldud madalaim $ 8.993 ja kõrgeim $ 9.542 näitab aktiivset turu volatiivsust. MLNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 270.0450134277344 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 1.79671464105.

Lüliajalise tootluse osas on MLN muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.51% 24 tunni vältel +11.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Melon (MLN) – turuteave

No.789

$ 27.68M
$ 27.68M$ 27.68M

$ 754.37K
$ 754.37K$ 754.37K

$ 27.68M
$ 27.68M$ 27.68M

2.99M
2.99M 2.99M

--
----

2,990,623.18466275
2,990,623.18466275 2,990,623.18466275

2020-07-03 00:00:00

ETH

Melon praegune turukapitalisatsioon on $ 27.68M $ 754.37K 24 tunnise kauplemismahuga. MLN ringlev varu on 2.99M, mille koguvaru on 2990623.18466275. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Melon (MLN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Melon tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.04745-0.51%
30 päeva$ +1.425+18.19%
60 päeva$ +2.031+28.10%
90 päeva$ +0.567+6.52%
Melon Hinnamuutus täna

Täna registreeris MLN muutuse $ -0.04745 (-0.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Melon 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.425 (+18.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Melon 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MLN $ +2.031 (+28.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Melon 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.567 (+6.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Melon (MLN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Melon hinnaajaloo lehte.

Mis on Melon (MLN)

Enzyme, formerly known as Melon Protocol, is an on-chain asset manager which allows users to deploy crypto-trading strategies via vaults. MLN is the native token of the platform and is indirectly paid as gas fees by Enzyme users in a buyback-and-burn token model.

Melon on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Melon investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MLN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Melon kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Melon ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Melon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Melon (MLN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Melon (MLN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Melon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Melon hinna ennustust kohe!

Melon (MLN) tokenoomika

Melon (MLN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MLN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Melon (MLN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Melon osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Melon osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MLN kohalike valuutade suhtes

Melon ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Melon võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Melon ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Melon kohta

Kui palju on Melon (MLN) tänapäeval väärt?
Reaalajas MLN hind USD on 9.257 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MLN/USD hind?
Praegune hind MLN/USD on $ 9.257. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Melon turukapitalisatsioon?
MLN turukapitalisatsioon on $ 27.68M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MLN ringlev varu?
MLN ringlev varu on 2.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MLN (ATH) hind?
MLN saavutab ATH hinna summas 270.0450134277344 USD.
Mis oli kõigi aegade MLN madalaim (ATL) hind?
MLN nägi ATL hinda summas 1.79671464105 USD.
Milline on MLN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MLN kauplemismaht on $ 754.37K USD.
Kas MLN sel aastal kõrgemale ka suundub?
MLN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MLN hinna ennustust.
2025-08-18 00:29:00 (UTC+8)

Melon (MLN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

