MLG (MLG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MLG (MLG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MLG (MLG) teave the culture coin of gaming. Ametlik veebisait: https://mlg.lol/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7XJiwLDrjzxDYdZipnJXzpr1iDTmK55XixSFAa7JgNEL Ostke MLG kohe!

MLG (MLG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MLG (MLG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 997.52M $ 997.52M $ 997.52M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.63M $ 7.63M $ 7.63M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2202 $ 0.2202 $ 0.2202 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007178484185758148 $ 0.007178484185758148 $ 0.007178484185758148 Praegune hind: $ 0.007652 $ 0.007652 $ 0.007652 Lisateave MLG (MLG) hinna kohta

MLG (MLG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MLG (MLG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MLG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MLG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MLG tokeni tokenoomikat, avastage MLG tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MLG Kas olete huvitatud MLG (MLG) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MLG ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MLG MEXC-ist osta!

MLG (MLG) hinna ajalugu MLG hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MLG hinna ajalugu kohe!

MLG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MLG võiks suunduda? Meie MLG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MLG tokeni hinna ennustust kohe!

