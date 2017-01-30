Maker (MKR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Maker (MKR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Maker (MKR) teave DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc. Ametlik veebisait: https://makerdao.com/ Valge raamat: https://makerdao.com/en/whitepaper/#overview-of-the-dai-stablecoin-system Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/Maker Ostke MKR kohe!

Maker (MKR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Maker (MKR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 870.83K $ 870.83K $ 870.83K Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Kõigi aegade kõrgeim: $ 6,332.9 $ 6,332.9 $ 6,332.9 Kõigi aegade madalaim: $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 $ 21.059799194335938 Praegune hind: $ 1,673.7 $ 1,673.7 $ 1,673.7 Lisateave Maker (MKR) hinna kohta

Maker (MKR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Maker (MKR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MKR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MKR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MKR tokeni tokenoomikat, avastage MKR tokeni reaalajas hinda!

