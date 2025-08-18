Maker (MKR) reaalajas hind on $ 1,868.8. Viimase 24 tunni jooksul MKR kaubeldud madalaim $ 1,785 ja kõrgeim $ 1,892.4 näitab aktiivset turu volatiivsust. MKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6,339.02421815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 21.059799194335938.
Lüliajalise tootluse osas on MKR muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel -9.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Maker (MKR) – turuteave
Maker praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.85M 24 tunnise kauplemismahuga. MKR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 870827.47. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.87B.
Maker (MKR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Maker tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +2.985
+0.16%
30 päeva
$ -177.6
-8.68%
60 päeva
$ -99.8
-5.07%
90 päeva
$ +144.7
+8.39%
Maker Hinnamuutus täna
Täna registreeris MKR muutuse $ +2.985 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Maker 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -177.6 (-8.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Maker 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MKR $ -99.8 (-5.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Maker 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +144.7 (+8.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.
