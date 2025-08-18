Rohkem infot MKR

Maker logo

Maker hind(MKR)

1 MKR/USD reaalajas hind:

$1,868.8
$1,868.8
+0.16%1D
USD
Maker (MKR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:38:20 (UTC+8)

Maker (MKR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1,785
$ 1,785
24 h madal
$ 1,892.4
$ 1,892.4
24 h kõrge

$ 1,785
$ 1,785

$ 1,892.4
$ 1,892.4

$ 6,339.02421815
$ 6,339.02421815

$ 21.059799194335938
$ 21.059799194335938

-0.58%

+0.16%

-9.93%

-9.93%

Maker (MKR) reaalajas hind on $ 1,868.8. Viimase 24 tunni jooksul MKR kaubeldud madalaim $ 1,785 ja kõrgeim $ 1,892.4 näitab aktiivset turu volatiivsust. MKRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6,339.02421815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 21.059799194335938.

Lüliajalise tootluse osas on MKR muutunud -0.58% viimase tunni jooksul, +0.16% 24 tunni vältel -9.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Maker (MKR) – turuteave

No.3323

$ 0.00
$ 0.00

$ 1.85M
$ 1.85M

$ 1.87B
$ 1.87B

0.00
0.00

1,000,000
1,000,000

870,827.47
870,827.47

0.00%

0.02%

2017-01-30 00:00:00

ETH

Maker praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.85M 24 tunnise kauplemismahuga. MKR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 870827.47. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.87B.

Maker (MKR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Maker tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +2.985+0.16%
30 päeva$ -177.6-8.68%
60 päeva$ -99.8-5.07%
90 päeva$ +144.7+8.39%
Maker Hinnamuutus täna

Täna registreeris MKR muutuse $ +2.985 (+0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Maker 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -177.6 (-8.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Maker 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MKR $ -99.8 (-5.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Maker 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +144.7 (+8.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Maker (MKR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Maker hinnaajaloo lehte.

Mis on Maker (MKR)

DAI is issued by the full mortgage of the assets on the chain, and it is 1:1 anchored with the US dollar. MKR is the governance and equity token of the system. MakerDAO has more than 500 active partners around the world, including international payments, remittance systems, supply chain finance companies, e-sports and gaming platforms, etc.

Maker on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Maker investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MKR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Maker kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Maker ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Maker hinna ennustus (USD)

Kui palju on Maker (MKR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Maker (MKR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Maker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Maker hinna ennustust kohe!

Maker (MKR) tokenoomika

Maker (MKR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MKR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Maker (MKR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Maker osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Maker osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MKR kohalike valuutade suhtes

1 Maker(MKR)/VND
49,177,472
1 Maker(MKR)/AUD
A$2,840.576
1 Maker(MKR)/GBP
1,364.224
1 Maker(MKR)/EUR
1,588.48
1 Maker(MKR)/USD
$1,868.8
1 Maker(MKR)/MYR
RM7,867.648
1 Maker(MKR)/TRY
76,228.352
1 Maker(MKR)/JPY
¥274,713.6
1 Maker(MKR)/ARS
ARS$2,423,852.288
1 Maker(MKR)/RUB
148,962.048
1 Maker(MKR)/INR
163,538.688
1 Maker(MKR)/IDR
Rp30,141,931.264
1 Maker(MKR)/KRW
2,595,538.944
1 Maker(MKR)/PHP
105,680.64
1 Maker(MKR)/EGP
￡E.90,188.288
1 Maker(MKR)/BRL
R$10,091.52
1 Maker(MKR)/CAD
C$2,578.944
1 Maker(MKR)/BDT
226,947.072
1 Maker(MKR)/NGN
2,866,253.312
1 Maker(MKR)/UAH
77,013.248
1 Maker(MKR)/VES
Bs252,288
1 Maker(MKR)/CLP
$1,801,523.2
1 Maker(MKR)/PKR
Rs529,393.664
1 Maker(MKR)/KZT
1,011,787.008
1 Maker(MKR)/THB
฿60,530.432
1 Maker(MKR)/TWD
NT$56,120.064
1 Maker(MKR)/AED
د.إ6,858.496
1 Maker(MKR)/CHF
Fr1,495.04
1 Maker(MKR)/HKD
HK$14,614.016
1 Maker(MKR)/AMD
֏714,367.488
1 Maker(MKR)/MAD
.د.م16,800.512
1 Maker(MKR)/MXN
$35,264.256
1 Maker(MKR)/PLN
6,802.432
1 Maker(MKR)/RON
лв8,073.216
1 Maker(MKR)/SEK
kr17,847.04
1 Maker(MKR)/BGN
лв3,120.896
1 Maker(MKR)/HUF
Ft630,906.88
1 Maker(MKR)/CZK
39,057.92
1 Maker(MKR)/KWD
د.ك569.984
1 Maker(MKR)/ILS
6,297.856
1 Maker(MKR)/NOK
kr19,043.072
1 Maker(MKR)/NZD
$3,139.584

Maker ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Maker võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Maker ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Maker kohta

Kui palju on Maker (MKR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MKR hind USD on 1,868.8 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MKR/USD hind?
Praegune hind MKR/USD on $ 1,868.8. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Maker turukapitalisatsioon?
MKR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MKR ringlev varu?
MKR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MKR (ATH) hind?
MKR saavutab ATH hinna summas 6,339.02421815 USD.
Mis oli kõigi aegade MKR madalaim (ATL) hind?
MKR nägi ATL hinda summas 21.059799194335938 USD.
Milline on MKR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MKR kauplemismaht on $ 1.85M USD.
Kas MKR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MKR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MKR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:38:20 (UTC+8)

Maker (MKR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

