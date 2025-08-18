Project MIRAI (MIRAI) reaalajas hind on $ 0.003568. Viimase 24 tunni jooksul MIRAI kaubeldud madalaim $ 0.003244 ja kõrgeim $ 0.003581 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.031231197541648364 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003137914059775444.
Lüliajalise tootluse osas on MIRAI muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -5.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Project MIRAI (MIRAI) – turuteave
No.3561
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K
$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M
0.00
0.00 0.00
999,999,907.52
999,999,907.52 999,999,907.52
999,999,742.76
999,999,742.76 999,999,742.76
0.00%
SOL
Project MIRAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 54.77K 24 tunnise kauplemismahuga. MIRAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999999742.76. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.57M.
Project MIRAI (MIRAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Project MIRAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000178
+0.05%
30 päeva
$ -0.003581
-50.10%
60 päeva
$ -0.005257
-59.57%
90 päeva
$ -0.014972
-80.76%
Project MIRAI Hinnamuutus täna
Täna registreeris MIRAI muutuse $ +0.00000178 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Project MIRAI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003581 (-50.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Project MIRAI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIRAI $ -0.005257 (-59.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Project MIRAI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.014972 (-80.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Project MIRAI (MIRAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.
Project MIRAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Project MIRAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MIRAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Project MIRAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Project MIRAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Project MIRAI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Project MIRAI (MIRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project MIRAI (MIRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project MIRAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Project MIRAI (MIRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Project MIRAI (MIRAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Project MIRAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Project MIRAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.