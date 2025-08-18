Rohkem infot MIRAI

Project MIRAI hind(MIRAI)

$0.003568
$0.003568$0.003568
+0.05%1D
Project MIRAI (MIRAI) reaalajas hinnagraafik
Project MIRAI (MIRAI) hinna teave (USD)

$ 0.003244
$ 0.003244$ 0.003244
$ 0.003581
$ 0.003581$ 0.003581
$ 0.003244
$ 0.003244$ 0.003244

$ 0.003581
$ 0.003581$ 0.003581

$ 0.031231197541648364
$ 0.031231197541648364$ 0.031231197541648364

$ 0.003137914059775444
$ 0.003137914059775444$ 0.003137914059775444

-0.23%

+0.05%

-5.51%

-5.51%

Project MIRAI (MIRAI) reaalajas hind on $ 0.003568. Viimase 24 tunni jooksul MIRAI kaubeldud madalaim $ 0.003244 ja kõrgeim $ 0.003581 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIRAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.031231197541648364 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003137914059775444.

Lüliajalise tootluse osas on MIRAI muutunud -0.23% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -5.51% viimase 7 päeva jooksul.

Project MIRAI (MIRAI) – turuteave

No.3561

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.77K
$ 54.77K$ 54.77K

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

0.00
0.00 0.00

999,999,907.52
999,999,907.52 999,999,907.52

999,999,742.76
999,999,742.76 999,999,742.76

0.00%

SOL

Project MIRAI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.77K 24 tunnise kauplemismahuga. MIRAI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999999742.76. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.57M.

Project MIRAI (MIRAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Project MIRAI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000178+0.05%
30 päeva$ -0.003581-50.10%
60 päeva$ -0.005257-59.57%
90 päeva$ -0.014972-80.76%
Project MIRAI Hinnamuutus täna

Täna registreeris MIRAI muutuse $ +0.00000178 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Project MIRAI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003581 (-50.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Project MIRAI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIRAI $ -0.005257 (-59.57%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Project MIRAI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.014972 (-80.76%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Project MIRAI (MIRAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Project MIRAI hinnaajaloo lehte.

Mis on Project MIRAI (MIRAI)

Mirai is a case study in decentralized character creation, exploring how AI-powered virtual humans can evolve through meme culture, social platforms, and community-driven IP. It represents a new frontier for virtual identity, where digital beings are not only content creators but autonomous entities with long-term value and potential across Web3 ecosystems.

Project MIRAI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Project MIRAI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MIRAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Project MIRAI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Project MIRAI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Project MIRAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Project MIRAI (MIRAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project MIRAI (MIRAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project MIRAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Project MIRAI hinna ennustust kohe!

Project MIRAI (MIRAI) tokenoomika

Project MIRAI (MIRAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIRAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Project MIRAI (MIRAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Project MIRAI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Project MIRAI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MIRAI kohalike valuutade suhtes

Project MIRAI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Project MIRAI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Project MIRAI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Project MIRAI kohta

Kui palju on Project MIRAI (MIRAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIRAI hind USD on 0.003568 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIRAI/USD hind?
Praegune hind MIRAI/USD on $ 0.003568. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Project MIRAI turukapitalisatsioon?
MIRAI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIRAI ringlev varu?
MIRAI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIRAI (ATH) hind?
MIRAI saavutab ATH hinna summas 0.031231197541648364 USD.
Mis oli kõigi aegade MIRAI madalaim (ATL) hind?
MIRAI nägi ATL hinda summas 0.003137914059775444 USD.
Milline on MIRAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIRAI kauplemismaht on $ 54.77K USD.
Kas MIRAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIRAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIRAI hinna ennustust.
