Mirror Protocol (MIR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mirror Protocol (MIR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mirror Protocol (MIR) teave MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project. Ametlik veebisait: https://mirror.finance Valge raamat: https://docs.mirror.finance Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x09a3EcAFa817268f77BE1283176B946C4ff2E608 Ostke MIR kohe!

Mirror Protocol (MIR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mirror Protocol (MIR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 925.92K $ 925.92K $ 925.92K Koguvaru: $ 370.58M $ 370.58M $ 370.58M Ringlev varu: $ 77.74M $ 77.74M $ 77.74M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.41M $ 4.41M $ 4.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 13.6714 $ 13.6714 $ 13.6714 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01191 $ 0.01191 $ 0.01191 Lisateave Mirror Protocol (MIR) hinna kohta

Mirror Protocol (MIR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mirror Protocol (MIR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MIR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MIR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MIR tokeni tokenoomikat, avastage MIR tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MIR Kas olete huvitatud Mirror Protocol (MIR) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MIR ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MIR MEXC-ist osta!

Mirror Protocol (MIR) hinna ajalugu MIR hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MIR hinna ajalugu kohe!

MIR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MIR võiks suunduda? Meie MIR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MIR tokeni hinna ennustust kohe!

