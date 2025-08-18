Rohkem infot MIR

$0.01234
$0.01234$0.01234
+1.98%1D
USD
Mirror Protocol (MIR) reaalajas hinnagraafik
Mirror Protocol (MIR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01199
$ 0.01199$ 0.01199
24 h madal
$ 0.01243
$ 0.01243$ 0.01243
24 h kõrge

$ 0.01199
$ 0.01199$ 0.01199

$ 0.01243
$ 0.01243$ 0.01243

$ 12.86445843
$ 12.86445843$ 12.86445843

$ 0
$ 0$ 0

+1.64%

+1.98%

-4.05%

-4.05%

Mirror Protocol (MIR) reaalajas hind on $ 0.01234. Viimase 24 tunni jooksul MIR kaubeldud madalaim $ 0.01199 ja kõrgeim $ 0.01243 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.86445843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MIR muutunud +1.64% viimase tunni jooksul, +1.98% 24 tunni vältel -4.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mirror Protocol (MIR) – turuteave

No.2143

$ 959.34K
$ 959.34K$ 959.34K

$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K

$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M

77.74M
77.74M 77.74M

370,575,000
370,575,000 370,575,000

ETH

Mirror Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 959.34K $ 56.48K 24 tunnise kauplemismahuga. MIR ringlev varu on 77.74M, mille koguvaru on 370575000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Mirror Protocol (MIR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mirror Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0002396+1.98%
30 päeva$ -0.00145-10.52%
60 päeva$ -0.00148-10.71%
90 päeva$ -0.00452-26.81%
Mirror Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris MIR muutuse $ +0.0002396 (+1.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mirror Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00145 (-10.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mirror Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIR $ -0.00148 (-10.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mirror Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00452 (-26.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mirror Protocol (MIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mirror Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mirror Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MIR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mirror Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mirror Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mirror Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mirror Protocol (MIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mirror Protocol (MIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mirror Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mirror Protocol hinna ennustust kohe!

Mirror Protocol (MIR) tokenoomika

Mirror Protocol (MIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mirror Protocol (MIR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mirror Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mirror Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MIR kohalike valuutade suhtes

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:38:12 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
