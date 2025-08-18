Mirror Protocol (MIR) reaalajas hind on $ 0.01234. Viimase 24 tunni jooksul MIR kaubeldud madalaim $ 0.01199 ja kõrgeim $ 0.01243 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 12.86445843 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on MIR muutunud +1.64% viimase tunni jooksul, +1.98% 24 tunni vältel -4.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mirror Protocol (MIR) – turuteave
No.2143
$ 959.34K
$ 959.34K$ 959.34K
$ 56.48K
$ 56.48K$ 56.48K
$ 4.57M
$ 4.57M$ 4.57M
77.74M
77.74M 77.74M
370,575,000
370,575,000 370,575,000
ETH
Mirror Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 959.34K$ 56.48K 24 tunnise kauplemismahuga. MIR ringlev varu on 77.74M, mille koguvaru on 370575000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Mirror Protocol (MIR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mirror Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0002396
+1.98%
30 päeva
$ -0.00145
-10.52%
60 päeva
$ -0.00148
-10.71%
90 päeva
$ -0.00452
-26.81%
Mirror Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris MIR muutuse $ +0.0002396 (+1.98%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mirror Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00145 (-10.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mirror Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIR $ -0.00148 (-10.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mirror Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00452 (-26.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Mirror Protocol (MIR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.
Mirror Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mirror Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MIR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Mirror Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mirror Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Mirror Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mirror Protocol (MIR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mirror Protocol (MIR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mirror Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mirror Protocol (MIR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Mirror Protocol (MIR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Mirror Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mirror Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.