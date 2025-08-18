Rohkem infot MIND

Morpheus Labs hind(MIND)

1 MIND/USD reaalajas hind:

Morpheus Labs (MIND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:08:04 (UTC+8)

Morpheus Labs (MIND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

0.00%

-5.11%

+13.88%

+13.88%

Morpheus Labs (MIND) reaalajas hind on $ 0.00041. Viimase 24 tunni jooksul MIND kaubeldud madalaim $ 0.0003953 ja kõrgeim $ 0.0004433 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.030441705992138975 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000258389886664395.

Lüliajalise tootluse osas on MIND muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -5.11% 24 tunni vältel +13.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Morpheus Labs (MIND) – turuteave

No.2368

$ 560.14K
$ 763.39

$ 861.00K
1.37B

$ 861.00K
$ 861.00K$ 861.00K

1.37B
1.37B 1.37B

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

65.05%

ETH

Morpheus Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 560.14K $ 763.39 24 tunnise kauplemismahuga. MIND ringlev varu on 1.37B, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 861.00K.

Morpheus Labs (MIND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Morpheus Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000022079-5.11%
30 päeva$ -0.000109-21.01%
60 päeva$ -0.000479-53.89%
90 päeva$ -0.001012-71.17%
Morpheus Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris MIND muutuse $ -0.000022079 (-5.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Morpheus Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000109 (-21.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Morpheus Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIND $ -0.000479 (-53.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Morpheus Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001012 (-71.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Morpheus Labs (MIND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Morpheus Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on Morpheus Labs (MIND)

Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value. Innovative Tokenomics Model for User Incentivization An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty. Expanding Services and Market Reach The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem. Alignment with Blockchain's Core Values The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.

Morpheus Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Morpheus Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MIND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Morpheus Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Morpheus Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Morpheus Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on Morpheus Labs (MIND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Morpheus Labs (MIND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Morpheus Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Morpheus Labs hinna ennustust kohe!

Morpheus Labs (MIND) tokenoomika

Morpheus Labs (MIND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Morpheus Labs (MIND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Morpheus Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Morpheus Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MIND kohalike valuutade suhtes

1 Morpheus Labs(MIND)/VND
10.78915
1 Morpheus Labs(MIND)/AUD
A$0.0006273
1 Morpheus Labs(MIND)/GBP
0.0002993
1 Morpheus Labs(MIND)/EUR
0.0003485
1 Morpheus Labs(MIND)/USD
$0.00041
1 Morpheus Labs(MIND)/MYR
RM0.0017261
1 Morpheus Labs(MIND)/TRY
0.0167485
1 Morpheus Labs(MIND)/JPY
¥0.06027
1 Morpheus Labs(MIND)/ARS
ARS$0.5310853
1 Morpheus Labs(MIND)/RUB
0.0326524
1 Morpheus Labs(MIND)/INR
0.0358791
1 Morpheus Labs(MIND)/IDR
Rp6.6129023
1 Morpheus Labs(MIND)/KRW
0.5694408
1 Morpheus Labs(MIND)/PHP
0.0232798
1 Morpheus Labs(MIND)/EGP
￡E.0.0197702
1 Morpheus Labs(MIND)/BRL
R$0.002214
1 Morpheus Labs(MIND)/CAD
C$0.0005658
1 Morpheus Labs(MIND)/BDT
0.0497371
1 Morpheus Labs(MIND)/NGN
0.6278699
1 Morpheus Labs(MIND)/UAH
0.0168961
1 Morpheus Labs(MIND)/VES
Bs0.05535
1 Morpheus Labs(MIND)/CLP
$0.39524
1 Morpheus Labs(MIND)/PKR
Rs0.1160464
1 Morpheus Labs(MIND)/KZT
0.2217403
1 Morpheus Labs(MIND)/THB
฿0.0132676
1 Morpheus Labs(MIND)/TWD
NT$0.0123123
1 Morpheus Labs(MIND)/AED
د.إ0.0015047
1 Morpheus Labs(MIND)/CHF
Fr0.000328
1 Morpheus Labs(MIND)/HKD
HK$0.0032062
1 Morpheus Labs(MIND)/AMD
֏0.1567266
1 Morpheus Labs(MIND)/MAD
.د.م0.0036859
1 Morpheus Labs(MIND)/MXN
$0.0076711
1 Morpheus Labs(MIND)/PLN
0.0014883
1 Morpheus Labs(MIND)/RON
лв0.0017712
1 Morpheus Labs(MIND)/SEK
kr0.0039073
1 Morpheus Labs(MIND)/BGN
лв0.0006847
1 Morpheus Labs(MIND)/HUF
Ft0.1383258
1 Morpheus Labs(MIND)/CZK
0.0085649
1 Morpheus Labs(MIND)/KWD
د.ك0.00012505
1 Morpheus Labs(MIND)/ILS
0.0013817
1 Morpheus Labs(MIND)/NOK
kr0.0041656
1 Morpheus Labs(MIND)/NZD
$0.0006888

Morpheus Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Morpheus Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Morpheus Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Morpheus Labs kohta

Kui palju on Morpheus Labs (MIND) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIND hind USD on 0.00041 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIND/USD hind?
Praegune hind MIND/USD on $ 0.00041. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Morpheus Labs turukapitalisatsioon?
MIND turukapitalisatsioon on $ 560.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIND ringlev varu?
MIND ringlev varu on 1.37B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIND (ATH) hind?
MIND saavutab ATH hinna summas 0.030441705992138975 USD.
Mis oli kõigi aegade MIND madalaim (ATL) hind?
MIND nägi ATL hinda summas 0.000258389886664395 USD.
Milline on MIND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIND kauplemismaht on $ 763.39 USD.
Kas MIND sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIND hinna ennustust.
Morpheus Labs (MIND) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

