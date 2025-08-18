Morpheus Labs (MIND) reaalajas hind on $ 0.00041. Viimase 24 tunni jooksul MIND kaubeldud madalaim $ 0.0003953 ja kõrgeim $ 0.0004433 näitab aktiivset turu volatiivsust. MINDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.030441705992138975 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000258389886664395.
Lüliajalise tootluse osas on MIND muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -5.11% 24 tunni vältel +13.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Morpheus Labs (MIND) – turuteave
No.2368
$ 560.14K
$ 763.39
$ 861.00K
1.37B
2,100,000,000
2,100,000,000
65.05%
ETH
Morpheus Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 560.14K$ 763.39 24 tunnise kauplemismahuga. MIND ringlev varu on 1.37B, mille koguvaru on 2100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 861.00K.
Morpheus Labs (MIND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Morpheus Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000022079
-5.11%
30 päeva
$ -0.000109
-21.01%
60 päeva
$ -0.000479
-53.89%
90 päeva
$ -0.001012
-71.17%
Morpheus Labs Hinnamuutus täna
Täna registreeris MIND muutuse $ -0.000022079 (-5.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Morpheus Labs 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000109 (-21.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Morpheus Labs 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIND $ -0.000479 (-53.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Morpheus Labs 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001012 (-71.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Morpheus Labs (MIND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Morpheus Infrastructure Node (MIND) token emerges as a significant strategic initiative in the realm of Web3 transformation. Serving as a foundational element within the ecosystem, the MIND token stands as a key driver behind the growth of the Web3 landscape and the sustained creation of stakeholder value.
Innovative Tokenomics Model for User Incentivization
An innovative tokenomics model has been unveiled to incentivize active participation among platform users. This encompasses rewards for staking tokens, engaging in governance activities, and involvement in various community initiatives. This approach mirrors the commitment to fostering robust community engagement and cultivating lasting user loyalty.
Expanding Services and Market Reach
The introduction of the multi-utility MIND token broadens the platform's ability to cater to diverse market segments, thus amplifying its market reach. This strategic move paves the way for expansion into new markets and sectors, bolstering the platform's commercial presence and fortifying its position within the Web3 ecosystem.
Alignment with Blockchain's Core Values
The MIND token embodies the essence of decentralization, aligning seamlessly with the foundational tenets of blockchain technology. Users are empowered to leverage MIND tokens across a spectrum of services on the SEED platform, including the newly launched Smart Contract Studio, powered by AI, and Web3 Workflow Studio, which help automate and bridge applications between Web3 and Web2 environments. These innovative additions streamline user experiences, fostering seamless interactions and user-friendly interfaces.
Morpheus Labs hinna ennustus (USD)
Kui palju on Morpheus Labs (MIND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Morpheus Labs (MIND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Morpheus Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Morpheus Labs (MIND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Morpheus Labs (MIND) ostujuhend
