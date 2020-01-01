MILLI (MILLI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MILLI (MILLI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MILLI (MILLI) teave Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position! Ametlik veebisait: https://www.milli.dog Plokiahela Explorer: https://seitrace.com/token/0x95597EB8D227a7c4B4f5E807a815C5178eE6dBE1 Ostke MILLI kohe!

MILLI (MILLI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MILLI (MILLI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.15M $ 3.15M $ 3.15M Koguvaru: $ 299.79B $ 299.79B $ 299.79B Ringlev varu: $ 263.00B $ 263.00B $ 263.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00002085 $ 0.00002085 $ 0.00002085 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 $ 0.00000033979712606 Praegune hind: $ 0.000011974 $ 0.000011974 $ 0.000011974 Lisateave MILLI (MILLI) hinna kohta

MILLI (MILLI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MILLI (MILLI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILLI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILLI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILLI tokeni tokenoomikat, avastage MILLI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MILLI Kas olete huvitatud MILLI (MILLI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MILLI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MILLI MEXC-ist osta!

MILLI (MILLI) hinna ajalugu MILLI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MILLI hinna ajalugu kohe!

MILLI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILLI võiks suunduda? Meie MILLI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILLI tokeni hinna ennustust kohe!

