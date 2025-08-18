Rohkem infot MILLI

$0.000013352
+1.16%1D
MILLI (MILLI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:28:38 (UTC+8)

MILLI (MILLI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000012229
24 h madal
$ 0.0000135
24 h kõrge

$ 0.000012229
$ 0.0000135
$ 0.000036365438368449
$ 0.00000033979712606
+1.17%

+1.16%

+3.39%

+3.39%

MILLI (MILLI) reaalajas hind on $ 0.000013352. Viimase 24 tunni jooksul MILLI kaubeldud madalaim $ 0.000012229 ja kõrgeim $ 0.0000135 näitab aktiivset turu volatiivsust. MILLIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000036365438368449 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000033979712606.

Lüliajalise tootluse osas on MILLI muutunud +1.17% viimase tunni jooksul, +1.16% 24 tunni vältel +3.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MILLI (MILLI) – turuteave

No.1643

$ 3.51M
$ 69.24K
$ 4.00M
263.00B
299,792,458,000
299,792,458,000
87.72%

MILLI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.51M $ 69.24K 24 tunnise kauplemismahuga. MILLI ringlev varu on 263.00B, mille koguvaru on 299792458000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.00M.

MILLI (MILLI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MILLI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000015311+1.16%
30 päeva$ -0.000004596-25.61%
60 päeva$ +0.000009849+281.15%
90 päeva$ +0.000009687+264.31%
MILLI Hinnamuutus täna

Täna registreeris MILLI muutuse $ +0.00000015311 (+1.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MILLI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000004596 (-25.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MILLI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MILLI $ +0.000009849 (+281.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MILLI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000009687 (+264.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MILLI (MILLI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MILLI hinnaajaloo lehte.

Mis on MILLI (MILLI)

Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!

MILLI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MILLI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MILLI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MILLI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MILLI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MILLI hinna ennustus (USD)

Kui palju on MILLI (MILLI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MILLI (MILLI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MILLI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MILLI hinna ennustust kohe!

MILLI (MILLI) tokenoomika

MILLI (MILLI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MILLI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MILLI (MILLI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MILLI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MILLI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MILLI kohalike valuutade suhtes

1 MILLI(MILLI)/VND
0.35135788
1 MILLI(MILLI)/AUD
A$0.00002029504
1 MILLI(MILLI)/GBP
0.00000974696
1 MILLI(MILLI)/EUR
0.0000113492
1 MILLI(MILLI)/USD
$0.000013352
1 MILLI(MILLI)/MYR
RM0.00005621192
1 MILLI(MILLI)/TRY
0.00054462808
1 MILLI(MILLI)/JPY
¥0.001962744
1 MILLI(MILLI)/ARS
ARS$0.01731767752
1 MILLI(MILLI)/RUB
0.00106428792
1 MILLI(MILLI)/INR
0.00116843352
1 MILLI(MILLI)/IDR
Rp0.21535480856
1 MILLI(MILLI)/KRW
0.01854432576
1 MILLI(MILLI)/PHP
0.0007550556
1 MILLI(MILLI)/EGP
￡E.0.00064436752
1 MILLI(MILLI)/BRL
R$0.0000721008
1 MILLI(MILLI)/CAD
C$0.00001842576
1 MILLI(MILLI)/BDT
0.00162146688
1 MILLI(MILLI)/NGN
0.02047849648
1 MILLI(MILLI)/UAH
0.00055023592
1 MILLI(MILLI)/VES
Bs0.00180252
1 MILLI(MILLI)/CLP
$0.012871328
1 MILLI(MILLI)/PKR
Rs0.00378235456
1 MILLI(MILLI)/KZT
0.00722890632
1 MILLI(MILLI)/THB
฿0.00043247128
1 MILLI(MILLI)/TWD
NT$0.00040096056
1 MILLI(MILLI)/AED
د.إ0.00004900184
1 MILLI(MILLI)/CHF
Fr0.0000106816
1 MILLI(MILLI)/HKD
HK$0.00010441264
1 MILLI(MILLI)/AMD
֏0.00510393552
1 MILLI(MILLI)/MAD
.د.م0.00012003448
1 MILLI(MILLI)/MXN
$0.00025195224
1 MILLI(MILLI)/PLN
0.00004860128
1 MILLI(MILLI)/RON
лв0.00005768064
1 MILLI(MILLI)/SEK
kr0.0001275116
1 MILLI(MILLI)/BGN
лв0.00002229784
1 MILLI(MILLI)/HUF
Ft0.0045076352
1 MILLI(MILLI)/CZK
0.0002790568
1 MILLI(MILLI)/KWD
د.ك0.00000407236
1 MILLI(MILLI)/ILS
0.00004499624
1 MILLI(MILLI)/NOK
kr0.00013605688
1 MILLI(MILLI)/NZD
$0.00002243136

MILLI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MILLI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse MILLI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MILLI kohta

Kui palju on MILLI (MILLI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MILLI hind USD on 0.000013352 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MILLI/USD hind?
Praegune hind MILLI/USD on $ 0.000013352. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MILLI turukapitalisatsioon?
MILLI turukapitalisatsioon on $ 3.51M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MILLI ringlev varu?
MILLI ringlev varu on 263.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MILLI (ATH) hind?
MILLI saavutab ATH hinna summas 0.000036365438368449 USD.
Mis oli kõigi aegade MILLI madalaim (ATL) hind?
MILLI nägi ATL hinda summas 0.00000033979712606 USD.
Milline on MILLI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MILLI kauplemismaht on $ 69.24K USD.
Kas MILLI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MILLI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MILLI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:28:38 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

