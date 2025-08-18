MILLI (MILLI) reaalajas hind on $ 0.000013352. Viimase 24 tunni jooksul MILLI kaubeldud madalaim $ 0.000012229 ja kõrgeim $ 0.0000135 näitab aktiivset turu volatiivsust. MILLIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000036365438368449 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000033979712606.
Lüliajalise tootluse osas on MILLI muutunud +1.17% viimase tunni jooksul, +1.16% 24 tunni vältel +3.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MILLI (MILLI) – turuteave
$ 3.51M
$ 69.24K
$ 4.00M
263.00B
299,792,458,000
299,792,458,000
87.72%
MILLI praegune turukapitalisatsioon on $ 3.51M$ 69.24K 24 tunnise kauplemismahuga. MILLI ringlev varu on 263.00B, mille koguvaru on 299792458000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.00M.
MILLI (MILLI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MILLI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000015311
+1.16%
30 päeva
$ -0.000004596
-25.61%
60 päeva
$ +0.000009849
+281.15%
90 päeva
$ +0.000009687
+264.31%
MILLI Hinnamuutus täna
Täna registreeris MILLI muutuse $ +0.00000015311 (+1.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MILLI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000004596 (-25.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MILLI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MILLI $ +0.000009849 (+281.15%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MILLI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000009687 (+264.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MILLI (MILLI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Born with a flash of inspiration and rooted in a bonded friendship. Milli is not just top speed, it's the general mindset for pole position!
MILLI hinna ennustus (USD)
MILLI (MILLI) ostujuhend
