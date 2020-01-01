MilkyWay (MILK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MilkyWay (MILK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MilkyWay (MILK) teave MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact. Ametlik veebisait: https://milkyway.zone Valge raamat: https://docs.milkyway.zone Plokiahela Explorer: https://www.mintscan.io/milkyway Ostke MILK kohe!

MilkyWay (MILK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MilkyWay (MILK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.08M $ 10.08M $ 10.08M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 238.90M $ 238.90M $ 238.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.65M $ 50.65M $ 50.65M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.24037 $ 0.24037 $ 0.24037 Kõigi aegade madalaim: $ 0.041395678183815676 $ 0.041395678183815676 $ 0.041395678183815676 Praegune hind: $ 0.04221 $ 0.04221 $ 0.04221 Lisateave MilkyWay (MILK) hinna kohta

MilkyWay (MILK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MilkyWay (MILK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MILK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MILK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MILK tokeni tokenoomikat, avastage MILK tokeni reaalajas hinda!

MilkyWay (MILK) hinna ajalugu MILK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MILK hinna ajalugu kohe!

MILK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MILK võiks suunduda? Meie MILK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MILK tokeni hinna ennustust kohe!

