Rohkem infot MILK

MILK Hinnainfo

MILK Valge raamat

MILK Ametlik veebisait

MILK Tokenoomika

MILK Hinnaprognoos

MILK Ajalugu

MILK – ostujuhend

MILK-usaldusraha valuutakonverter

MILK Hetketurg

MILK USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MilkyWay logo

MilkyWay hind(MILK)

1 MILK/USD reaalajas hind:

$0.04552
$0.04552$0.04552
-0.82%1D
USD
MilkyWay (MILK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:56 (UTC+8)

MilkyWay (MILK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04341
$ 0.04341$ 0.04341
24 h madal
$ 0.04615
$ 0.04615$ 0.04615
24 h kõrge

$ 0.04341
$ 0.04341$ 0.04341

$ 0.04615
$ 0.04615$ 0.04615

$ 0.29167604905899525
$ 0.29167604905899525$ 0.29167604905899525

$ 0.04185207672743404
$ 0.04185207672743404$ 0.04185207672743404

-0.75%

-0.82%

-19.84%

-19.84%

MilkyWay (MILK) reaalajas hind on $ 0.04552. Viimase 24 tunni jooksul MILK kaubeldud madalaim $ 0.04341 ja kõrgeim $ 0.04615 näitab aktiivset turu volatiivsust. MILKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.29167604905899525 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04185207672743404.

Lüliajalise tootluse osas on MILK muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -0.82% 24 tunni vältel -19.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MilkyWay (MILK) – turuteave

No.1130

$ 10.87M
$ 10.87M$ 10.87M

$ 146.77K
$ 146.77K$ 146.77K

$ 54.62M
$ 54.62M$ 54.62M

238.90M
238.90M 238.90M

1,200,000,000
1,200,000,000 1,200,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.90%

MILKYWAY

MilkyWay praegune turukapitalisatsioon on $ 10.87M $ 146.77K 24 tunnise kauplemismahuga. MILK ringlev varu on 238.90M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.62M.

MilkyWay (MILK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MilkyWay tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0003764-0.82%
30 päeva$ -0.00204-4.29%
60 päeva$ -0.01376-23.22%
90 päeva$ -0.03618-44.29%
MilkyWay Hinnamuutus täna

Täna registreeris MILK muutuse $ -0.0003764 (-0.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MilkyWay 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00204 (-4.29%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MilkyWay 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MILK $ -0.01376 (-23.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MilkyWay 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.03618 (-44.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MilkyWay (MILK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MilkyWay hinnaajaloo lehte.

Mis on MilkyWay (MILK)

MilkyWay is the first and largest modular liquid staking provider. Start with One Stake. Make Infinite Impact.

MilkyWay on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MilkyWay investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MILK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MilkyWay kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MilkyWay ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MilkyWay hinna ennustus (USD)

Kui palju on MilkyWay (MILK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MilkyWay (MILK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MilkyWay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MilkyWay hinna ennustust kohe!

MilkyWay (MILK) tokenoomika

MilkyWay (MILK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MILK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MilkyWay (MILK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MilkyWay osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MilkyWay osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MILK kohalike valuutade suhtes

1 MilkyWay(MILK)/VND
1,197.8588
1 MilkyWay(MILK)/AUD
A$0.0696456
1 MilkyWay(MILK)/GBP
0.0332296
1 MilkyWay(MILK)/EUR
0.038692
1 MilkyWay(MILK)/USD
$0.04552
1 MilkyWay(MILK)/MYR
RM0.1916392
1 MilkyWay(MILK)/TRY
1.859492
1 MilkyWay(MILK)/JPY
¥6.69144
1 MilkyWay(MILK)/ARS
ARS$58.9634216
1 MilkyWay(MILK)/RUB
3.6252128
1 MilkyWay(MILK)/INR
3.9834552
1 MilkyWay(MILK)/IDR
Rp734.1934456
1 MilkyWay(MILK)/KRW
63.2218176
1 MilkyWay(MILK)/PHP
2.5846256
1 MilkyWay(MILK)/EGP
￡E.2.1949744
1 MilkyWay(MILK)/BRL
R$0.245808
1 MilkyWay(MILK)/CAD
C$0.0628176
1 MilkyWay(MILK)/BDT
5.5220312
1 MilkyWay(MILK)/NGN
69.7088728
1 MilkyWay(MILK)/UAH
1.8758792
1 MilkyWay(MILK)/VES
Bs6.1452
1 MilkyWay(MILK)/CLP
$43.88128
1 MilkyWay(MILK)/PKR
Rs12.8839808
1 MilkyWay(MILK)/KZT
24.6185816
1 MilkyWay(MILK)/THB
฿1.4730272
1 MilkyWay(MILK)/TWD
NT$1.3669656
1 MilkyWay(MILK)/AED
د.إ0.1670584
1 MilkyWay(MILK)/CHF
Fr0.036416
1 MilkyWay(MILK)/HKD
HK$0.3559664
1 MilkyWay(MILK)/AMD
֏17.4004752
1 MilkyWay(MILK)/MAD
.د.م0.4092248
1 MilkyWay(MILK)/MXN
$0.8516792
1 MilkyWay(MILK)/PLN
0.1652376
1 MilkyWay(MILK)/RON
лв0.1966464
1 MilkyWay(MILK)/SEK
kr0.4338056
1 MilkyWay(MILK)/BGN
лв0.0760184
1 MilkyWay(MILK)/HUF
Ft15.3575376
1 MilkyWay(MILK)/CZK
0.9509128
1 MilkyWay(MILK)/KWD
د.ك0.0138836
1 MilkyWay(MILK)/ILS
0.1534024
1 MilkyWay(MILK)/NOK
kr0.4624832
1 MilkyWay(MILK)/NZD
$0.0764736

MilkyWay ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MilkyWay võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MilkyWay ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MilkyWay kohta

Kui palju on MilkyWay (MILK) tänapäeval väärt?
Reaalajas MILK hind USD on 0.04552 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MILK/USD hind?
Praegune hind MILK/USD on $ 0.04552. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MilkyWay turukapitalisatsioon?
MILK turukapitalisatsioon on $ 10.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MILK ringlev varu?
MILK ringlev varu on 238.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MILK (ATH) hind?
MILK saavutab ATH hinna summas 0.29167604905899525 USD.
Mis oli kõigi aegade MILK madalaim (ATL) hind?
MILK nägi ATL hinda summas 0.04185207672743404 USD.
Milline on MILK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MILK kauplemismaht on $ 146.77K USD.
Kas MILK sel aastal kõrgemale ka suundub?
MILK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MILK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:56 (UTC+8)

MilkyWay (MILK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MILK/USD kalkulaator

Summa

MILK
MILK
USD
USD

1 MILK = 0.04552 USD

Kauplemine: MILK

MILKUSDC
$0.04547
$0.04547$0.04547
-0.76%
MILKUSDT
$0.04552
$0.04552$0.04552
-0.77%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu