Rohkem infot MIDLE

MIDLE Hinnainfo

MIDLE Valge raamat

MIDLE Ametlik veebisait

MIDLE Tokenoomika

MIDLE Hinnaprognoos

MIDLE Ajalugu

MIDLE – ostujuhend

MIDLE-usaldusraha valuutakonverter

MIDLE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Midle logo

Midle hind(MIDLE)

1 MIDLE/USD reaalajas hind:

$0.0003171
$0.0003171$0.0003171
-0.31%1D
USD
Midle (MIDLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:48 (UTC+8)

Midle (MIDLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000314
$ 0.000314$ 0.000314
24 h madal
$ 0.0003186
$ 0.0003186$ 0.0003186
24 h kõrge

$ 0.000314
$ 0.000314$ 0.000314

$ 0.0003186
$ 0.0003186$ 0.0003186

$ 0.07957918084986623
$ 0.07957918084986623$ 0.07957918084986623

$ 0.000189979143128545
$ 0.000189979143128545$ 0.000189979143128545

0.00%

-0.31%

-4.69%

-4.69%

Midle (MIDLE) reaalajas hind on $ 0.0003171. Viimase 24 tunni jooksul MIDLE kaubeldud madalaim $ 0.000314 ja kõrgeim $ 0.0003186 näitab aktiivset turu volatiivsust. MIDLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07957918084986623 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000189979143128545.

Lüliajalise tootluse osas on MIDLE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel -4.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Midle (MIDLE) – turuteave

No.3834

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 28.28K
$ 28.28K$ 28.28K

$ 317.10K
$ 317.10K$ 317.10K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Midle praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 28.28K 24 tunnise kauplemismahuga. MIDLE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Midle (MIDLE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Midle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000986-0.31%
30 päeva$ -0.000074-18.93%
60 päeva$ -0.0001588-33.37%
90 päeva$ +0.0000523+19.75%
Midle Hinnamuutus täna

Täna registreeris MIDLE muutuse $ -0.000000986 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Midle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000074 (-18.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Midle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MIDLE $ -0.0001588 (-33.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Midle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000523 (+19.75%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Midle (MIDLE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Midle hinnaajaloo lehte.

Mis on Midle (MIDLE)

Midle is the go-to marketing platform for brands looking to enhance user acquisition, engagement, and retention. With its innovative task-to-earn business model and advanced data processing capabilities, it aims to delivers measurable and sustainable marketing results.

Midle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Midle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MIDLE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Midle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Midle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Midle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Midle (MIDLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Midle (MIDLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Midle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Midle hinna ennustust kohe!

Midle (MIDLE) tokenoomika

Midle (MIDLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MIDLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Midle (MIDLE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Midle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Midle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MIDLE kohalike valuutade suhtes

1 Midle(MIDLE)/VND
8.3444865
1 Midle(MIDLE)/AUD
A$0.000485163
1 Midle(MIDLE)/GBP
0.000231483
1 Midle(MIDLE)/EUR
0.000269535
1 Midle(MIDLE)/USD
$0.0003171
1 Midle(MIDLE)/MYR
RM0.001334991
1 Midle(MIDLE)/TRY
0.012953535
1 Midle(MIDLE)/JPY
¥0.0466137
1 Midle(MIDLE)/ARS
ARS$0.410749143
1 Midle(MIDLE)/RUB
0.025253844
1 Midle(MIDLE)/INR
0.027749421
1 Midle(MIDLE)/IDR
Rp5.114515413
1 Midle(MIDLE)/KRW
0.440413848
1 Midle(MIDLE)/PHP
0.018004938
1 Midle(MIDLE)/EGP
￡E.0.015290562
1 Midle(MIDLE)/BRL
R$0.00171234
1 Midle(MIDLE)/CAD
C$0.000437598
1 Midle(MIDLE)/BDT
0.038467401
1 Midle(MIDLE)/NGN
0.485603769
1 Midle(MIDLE)/UAH
0.013067691
1 Midle(MIDLE)/VES
Bs0.0428085
1 Midle(MIDLE)/CLP
$0.3056844
1 Midle(MIDLE)/PKR
Rs0.089751984
1 Midle(MIDLE)/KZT
0.171497193
1 Midle(MIDLE)/THB
฿0.010261356
1 Midle(MIDLE)/TWD
NT$0.009522513
1 Midle(MIDLE)/AED
د.إ0.001163757
1 Midle(MIDLE)/CHF
Fr0.00025368
1 Midle(MIDLE)/HKD
HK$0.002479722
1 Midle(MIDLE)/AMD
֏0.121214646
1 Midle(MIDLE)/MAD
.د.م0.002850729
1 Midle(MIDLE)/MXN
$0.005936112
1 Midle(MIDLE)/PLN
0.001151073
1 Midle(MIDLE)/RON
лв0.001369872
1 Midle(MIDLE)/SEK
kr0.003021963
1 Midle(MIDLE)/BGN
лв0.000529557
1 Midle(MIDLE)/HUF
Ft0.106983198
1 Midle(MIDLE)/CZK
0.006624219
1 Midle(MIDLE)/KWD
د.ك0.0000967155
1 Midle(MIDLE)/ILS
0.001068627
1 Midle(MIDLE)/NOK
kr0.003221736
1 Midle(MIDLE)/NZD
$0.000532728

Midle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Midle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Midle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Midle kohta

Kui palju on Midle (MIDLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MIDLE hind USD on 0.0003171 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MIDLE/USD hind?
Praegune hind MIDLE/USD on $ 0.0003171. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Midle turukapitalisatsioon?
MIDLE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MIDLE ringlev varu?
MIDLE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MIDLE (ATH) hind?
MIDLE saavutab ATH hinna summas 0.07957918084986623 USD.
Mis oli kõigi aegade MIDLE madalaim (ATL) hind?
MIDLE nägi ATL hinda summas 0.000189979143128545 USD.
Milline on MIDLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MIDLE kauplemismaht on $ 28.28K USD.
Kas MIDLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MIDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MIDLE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:48 (UTC+8)

Midle (MIDLE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MIDLE/USD kalkulaator

Summa

MIDLE
MIDLE
USD
USD

1 MIDLE = 0.0003171 USD

Kauplemine: MIDLE

MIDLEUSDT
$0.0003171
$0.0003171$0.0003171
-0.47%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu