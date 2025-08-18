Micro GPT (MICRO) reaalajas hind on $ 0.001278. Viimase 24 tunni jooksul MICRO kaubeldud madalaim $ 0.001213 ja kõrgeim $ 0.001311 näitab aktiivset turu volatiivsust. MICROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.055855382276555225 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000476789213184707.
Lüliajalise tootluse osas on MICRO muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -1.00% 24 tunni vältel +3.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Micro GPT (MICRO) – turuteave
No.2156
$ 957.84K
$ 4.69K
$ 1.28M
749.49M
1,000,000,000
1,000,000,000
74.94%
ETH
Micro GPT praegune turukapitalisatsioon on $ 957.84K$ 4.69K 24 tunnise kauplemismahuga. MICRO ringlev varu on 749.49M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.28M.
Micro GPT (MICRO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Micro GPT tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001291
-1.00%
30 päeva
$ -0.000921
-41.89%
60 päeva
$ +0.000011
+0.86%
90 päeva
$ -0.00206
-61.72%
Micro GPT Hinnamuutus täna
Täna registreeris MICRO muutuse $ -0.00001291 (-1.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Micro GPT 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000921 (-41.89%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Micro GPT 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MICRO $ +0.000011 (+0.86%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Micro GPT 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00206 (-61.72%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Micro GPT (MICRO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MicroGPT is an advanced AI platform designed to streamline and democratize software development for developers of all levels. Offering real-time coding suggestions, IDE integration, and a unique "Code to Earn" rewards system, MicroGPT empowers users to code efficiently and collaboratively across mobile, web, and desktop. With an emphasis on accessibility and productivity,
Micro GPT hinna ennustus (USD)
Kui palju on Micro GPT (MICRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Micro GPT (MICRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Micro GPT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Micro GPT (MICRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MICRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
