1 MG8/USD reaalajas hind:

$0.001261
+0.96%1D
USD
Megalink (MG8) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:57:11 (UTC+8)

Megalink (MG8) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001184
24 h madal
$ 0.00139
24 h kõrge

$ 0.001184
$ 0.00139
$ 0.07195836094905811
$ 0.000463361383051603
-1.66%

+0.96%

+138.54%

+138.54%

Megalink (MG8) reaalajas hind on $ 0.00125. Viimase 24 tunni jooksul MG8 kaubeldud madalaim $ 0.001184 ja kõrgeim $ 0.00139 näitab aktiivset turu volatiivsust. MG8kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.07195836094905811 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000463361383051603.

Lüliajalise tootluse osas on MG8 muutunud -1.66% viimase tunni jooksul, +0.96% 24 tunni vältel +138.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Megalink (MG8) – turuteave

No.3596

$ 0.00
$ 380.60K
$ 1.25M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

BSC

Megalink praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 380.60K 24 tunnise kauplemismahuga. MG8 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.25M.

Megalink (MG8) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Megalink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001199+0.96%
30 päeva$ +0.000632+102.26%
60 päeva$ +0.000082+7.02%
90 päeva$ -0.013162-91.33%
Megalink Hinnamuutus täna

Täna registreeris MG8 muutuse $ +0.00001199 (+0.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Megalink 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000632 (+102.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Megalink 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MG8 $ +0.000082 (+7.02%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Megalink 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.013162 (-91.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Megalink (MG8) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Megalink hinnaajaloo lehte.

Mis on Megalink (MG8)

Step into the future of gaming with Megalink, the ultimate Web3 Gaming Platform that's setting new standards in the digital realm. Designed to onboard AAA titles crafted on the Unreal Engine, Megalink will bring seamless experience and quality games to Web3 gaming. Megalink platform supports a multi-chain environment to ensure scalability, interoperability, and the smooth development of games.

Megalink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Megalink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MG8 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Megalink kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Megalink ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Megalink hinna ennustus (USD)

Kui palju on Megalink (MG8) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Megalink (MG8) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Megalink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Megalink hinna ennustust kohe!

Megalink (MG8) tokenoomika

Megalink (MG8) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MG8 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Megalink (MG8) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Megalink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Megalink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MG8 kohalike valuutade suhtes

1 Megalink(MG8)/VND
32.89375
1 Megalink(MG8)/AUD
A$0.0019125
1 Megalink(MG8)/GBP
0.0009125
1 Megalink(MG8)/EUR
0.0010625
1 Megalink(MG8)/USD
$0.00125
1 Megalink(MG8)/MYR
RM0.0052625
1 Megalink(MG8)/TRY
0.0509875
1 Megalink(MG8)/JPY
¥0.18375
1 Megalink(MG8)/ARS
ARS$1.6212625
1 Megalink(MG8)/RUB
0.099625
1 Megalink(MG8)/INR
0.1093875
1 Megalink(MG8)/IDR
Rp20.1612875
1 Megalink(MG8)/KRW
1.7361
1 Megalink(MG8)/PHP
0.0706875
1 Megalink(MG8)/EGP
￡E.0.0603125
1 Megalink(MG8)/BRL
R$0.00675
1 Megalink(MG8)/CAD
C$0.001725
1 Megalink(MG8)/BDT
0.1518
1 Megalink(MG8)/NGN
1.917175
1 Megalink(MG8)/UAH
0.0515125
1 Megalink(MG8)/VES
Bs0.16875
1 Megalink(MG8)/CLP
$1.205
1 Megalink(MG8)/PKR
Rs0.3541
1 Megalink(MG8)/KZT
0.6767625
1 Megalink(MG8)/THB
฿0.040475
1 Megalink(MG8)/TWD
NT$0.0375375
1 Megalink(MG8)/AED
د.إ0.0045875
1 Megalink(MG8)/CHF
Fr0.001
1 Megalink(MG8)/HKD
HK$0.009775
1 Megalink(MG8)/AMD
֏0.477825
1 Megalink(MG8)/MAD
.د.م0.0112375
1 Megalink(MG8)/MXN
$0.0234125
1 Megalink(MG8)/PLN
0.0045375
1 Megalink(MG8)/RON
лв0.0054
1 Megalink(MG8)/SEK
kr0.011925
1 Megalink(MG8)/BGN
лв0.0020875
1 Megalink(MG8)/HUF
Ft0.422
1 Megalink(MG8)/CZK
0.02615
1 Megalink(MG8)/KWD
د.ك0.00038125
1 Megalink(MG8)/ILS
0.0042125
1 Megalink(MG8)/NOK
kr0.0127
1 Megalink(MG8)/NZD
$0.0021

Megalink ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Megalink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Megalink ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Megalink kohta

Kui palju on Megalink (MG8) tänapäeval väärt?
Reaalajas MG8 hind USD on 0.00125 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MG8/USD hind?
Praegune hind MG8/USD on $ 0.00125. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Megalink turukapitalisatsioon?
MG8 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MG8 ringlev varu?
MG8 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MG8 (ATH) hind?
MG8 saavutab ATH hinna summas 0.07195836094905811 USD.
Mis oli kõigi aegade MG8 madalaim (ATL) hind?
MG8 nägi ATL hinda summas 0.000463361383051603 USD.
Milline on MG8 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MG8 kauplemismaht on $ 380.60K USD.
Kas MG8 sel aastal kõrgemale ka suundub?
MG8 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MG8 hinna ennustust.
Megalink (MG8) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

