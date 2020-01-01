MetaFight (MFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MetaFight (MFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MetaFight (MFT) teave MetaFight is an innovative platform that redefines digital entertainment for Mixed Martial Arts (MMA) fans. It combines a competitive card game, interactive live experiences, and real-world MMA encounters to create a comprehensive MMA ecosystem. Ametlik veebisait: http://metafigth.com/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1xi-T44ceDIHDIft-rWw0iUa8AwCDsKouUGsVj6yDCTA/edit?tab=t.0 Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xb372dc09d8d84e1246760ee9d279e504a89f5684 Ostke MFT kohe!

MetaFight (MFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MetaFight (MFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 985.00K $ 985.00K $ 985.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3948 $ 0.3948 $ 0.3948 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00985 $ 0.00985 $ 0.00985 Lisateave MetaFight (MFT) hinna kohta

MetaFight (MFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MetaFight (MFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MFT tokeni tokenoomikat, avastage MFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MFT Kas olete huvitatud MetaFight (MFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MFT MEXC-ist osta!

MetaFight (MFT) hinna ajalugu MFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MFT hinna ajalugu kohe!

MFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MFT võiks suunduda? Meie MFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MFT tokeni hinna ennustust kohe!

