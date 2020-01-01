Mfercoin (MFER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mfercoin (MFER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mfercoin (MFER) teave MFER is a meme coin. Ametlik veebisait: https://mirror.xyz/sartoshi.eth/gTS1jOL9JdfbO2--rTIMiGo5SmovIbxyPR7xIJJCxUo Valge raamat: https://ipfs.io/ipfs/QmRB2uGqNiwX8piYCNLmNK234BTcXksDfobt7UDfPFUzFa/mfercoin.pdf Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xE3086852A4B125803C815a158249ae468A3254Ca Ostke MFER kohe!

Mfercoin (MFER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mfercoin (MFER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.78M $ 9.78M $ 9.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2959 $ 0.2959 $ 0.2959 Kõigi aegade madalaim: $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 $ 0.005890908339464662 Praegune hind: $ 0.009782 $ 0.009782 $ 0.009782 Lisateave Mfercoin (MFER) hinna kohta

Mfercoin (MFER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mfercoin (MFER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MFER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MFER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MFER tokeni tokenoomikat, avastage MFER tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MFER Kas olete huvitatud Mfercoin (MFER) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MFER ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MFER MEXC-ist osta!

Mfercoin (MFER) hinna ajalugu MFER hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MFER hinna ajalugu kohe!

MFER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MFER võiks suunduda? Meie MFER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MFER tokeni hinna ennustust kohe!

