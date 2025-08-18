Rohkem infot MFER

Mfercoin (MFER) reaalajas hinnagraafik
Mfercoin (MFER) hinna teave (USD)

Mfercoin (MFER) reaalajas hind on $ 0.01139. Viimase 24 tunni jooksul MFER kaubeldud madalaim $ 0.010425 ja kõrgeim $ 0.011664 näitab aktiivset turu volatiivsust. MFERkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.31975464291727723 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005890908339464662.

Lüliajalise tootluse osas on MFER muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +17.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mfercoin (MFER) – turuteave

No.4072

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.49K
$ 55.49K$ 55.49K

$ 11.39M
$ 11.39M$ 11.39M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Mfercoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.49K 24 tunnise kauplemismahuga. MFER ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.39M.

Mfercoin (MFER) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mfercoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001046-0.91%
30 päeva$ +0.00157+15.98%
60 päeva$ +0.001848+19.36%
90 päeva$ +0.00197+20.91%
Mfercoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris MFER muutuse $ -0.0001046 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mfercoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00157 (+15.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mfercoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MFER $ +0.001848 (+19.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mfercoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00197 (+20.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mfercoin (MFER) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mfercoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Mfercoin (MFER)

MFER is a meme coin.

Mfercoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mfercoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MFER panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mfercoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mfercoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mfercoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mfercoin (MFER) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mfercoin (MFER) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mfercoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mfercoin hinna ennustust kohe!

Mfercoin (MFER) tokenoomika

Mfercoin (MFER) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MFER tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mfercoin (MFER) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mfercoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mfercoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MFER kohalike valuutade suhtes

Mfercoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mfercoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mfercoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mfercoin kohta

Kui palju on Mfercoin (MFER) tänapäeval väärt?
Reaalajas MFER hind USD on 0.01139 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MFER/USD hind?
Praegune hind MFER/USD on $ 0.01139. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mfercoin turukapitalisatsioon?
MFER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MFER ringlev varu?
MFER ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MFER (ATH) hind?
MFER saavutab ATH hinna summas 0.31975464291727723 USD.
Mis oli kõigi aegade MFER madalaim (ATL) hind?
MFER nägi ATL hinda summas 0.005890908339464662 USD.
Milline on MFER kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MFER kauplemismaht on $ 55.49K USD.
Kas MFER sel aastal kõrgemale ka suundub?
MFER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MFER hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

