Metafighter (MF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metafighter (MF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Metafighter (MF) teave MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay. Ametlik veebisait: http://metafighter.com Valge raamat: https://metafighter.com/MetaFighter%20White%20Paper%20(v1.2).pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xBb6cDedac5CaB4A420211a4A8e8B5DCA879B31De Ostke MF kohe!

Metafighter (MF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metafighter (MF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 65.24K Koguvaru: $ 1.50B Ringlev varu: $ 614.03M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 159.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.003438 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000033149154696201 Praegune hind: $ 0.00010625

Metafighter (MF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metafighter (MF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MF tokeni tokenoomikat, avastage MF tokeni reaalajas hinda!

