Rohkem infot MF

MF Hinnainfo

MF Valge raamat

MF Ametlik veebisait

MF Tokenoomika

MF Hinnaprognoos

MF Ajalugu

MF – ostujuhend

MF-usaldusraha valuutakonverter

MF Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Metafighter logo

Metafighter hind(MF)

1 MF/USD reaalajas hind:

$0.00010045
$0.00010045$0.00010045
+0.11%1D
USD
Metafighter (MF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:34 (UTC+8)

Metafighter (MF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00010022
$ 0.00010022$ 0.00010022
24 h madal
$ 0.00010111
$ 0.00010111$ 0.00010111
24 h kõrge

$ 0.00010022
$ 0.00010022$ 0.00010022

$ 0.00010111
$ 0.00010111$ 0.00010111

$ 0.061295368195924654
$ 0.061295368195924654$ 0.061295368195924654

$ 0.000033149154696201
$ 0.000033149154696201$ 0.000033149154696201

-0.14%

+0.11%

-8.55%

-8.55%

Metafighter (MF) reaalajas hind on $ 0.00010045. Viimase 24 tunni jooksul MF kaubeldud madalaim $ 0.00010022 ja kõrgeim $ 0.00010111 näitab aktiivset turu volatiivsust. MFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.061295368195924654 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000033149154696201.

Lüliajalise tootluse osas on MF muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel -8.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metafighter (MF) – turuteave

No.2983

$ 61.68K
$ 61.68K$ 61.68K

$ 57.81K
$ 57.81K$ 57.81K

$ 150.68K
$ 150.68K$ 150.68K

614.03M
614.03M 614.03M

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

40.93%

BSC

Metafighter praegune turukapitalisatsioon on $ 61.68K $ 57.81K 24 tunnise kauplemismahuga. MF ringlev varu on 614.03M, mille koguvaru on 1500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 150.68K.

Metafighter (MF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metafighter tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000001104+0.11%
30 päeva$ -0.00002796-21.78%
60 päeva$ -0.0000311-23.65%
90 päeva$ -0.00003571-26.23%
Metafighter Hinnamuutus täna

Täna registreeris MF muutuse $ +0.0000001104 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metafighter 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00002796 (-21.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metafighter 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MF $ -0.0000311 (-23.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metafighter 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00003571 (-26.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metafighter (MF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metafighter hinnaajaloo lehte.

Mis on Metafighter (MF)

MetaFighter is a skill-based P2E fighting game which captures the essence of arcade classics like Street Fighter, Mortal Kombat while delivering an in-game economy that rewards players for their gameplay.

Metafighter on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metafighter investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metafighter kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metafighter ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metafighter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metafighter (MF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metafighter (MF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metafighter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metafighter hinna ennustust kohe!

Metafighter (MF) tokenoomika

Metafighter (MF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metafighter (MF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metafighter osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metafighter osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MF kohalike valuutade suhtes

1 Metafighter(MF)/VND
2.64334175
1 Metafighter(MF)/AUD
A$0.0001536885
1 Metafighter(MF)/GBP
0.0000733285
1 Metafighter(MF)/EUR
0.0000853825
1 Metafighter(MF)/USD
$0.00010045
1 Metafighter(MF)/MYR
RM0.0004228945
1 Metafighter(MF)/TRY
0.0041033825
1 Metafighter(MF)/JPY
¥0.01476615
1 Metafighter(MF)/ARS
ARS$0.1301158985
1 Metafighter(MF)/RUB
0.007999838
1 Metafighter(MF)/INR
0.0087903795
1 Metafighter(MF)/IDR
Rp1.6201610635
1 Metafighter(MF)/KRW
0.139512996
1 Metafighter(MF)/PHP
0.005703551
1 Metafighter(MF)/EGP
￡E.0.004843699
1 Metafighter(MF)/BRL
R$0.00054243
1 Metafighter(MF)/CAD
C$0.000138621
1 Metafighter(MF)/BDT
0.0121855895
1 Metafighter(MF)/NGN
0.1538281255
1 Metafighter(MF)/UAH
0.0041395445
1 Metafighter(MF)/VES
Bs0.01356075
1 Metafighter(MF)/CLP
$0.0968338
1 Metafighter(MF)/PKR
Rs0.028431368
1 Metafighter(MF)/KZT
0.0543263735
1 Metafighter(MF)/THB
฿0.003250562
1 Metafighter(MF)/TWD
NT$0.0030165135
1 Metafighter(MF)/AED
د.إ0.0003686515
1 Metafighter(MF)/CHF
Fr0.00008036
1 Metafighter(MF)/HKD
HK$0.000785519
1 Metafighter(MF)/AMD
֏0.038398017
1 Metafighter(MF)/MAD
.د.م0.0009030455
1 Metafighter(MF)/MXN
$0.001880424
1 Metafighter(MF)/PLN
0.0003646335
1 Metafighter(MF)/RON
лв0.000433944
1 Metafighter(MF)/SEK
kr0.0009572885
1 Metafighter(MF)/BGN
лв0.0001677515
1 Metafighter(MF)/HUF
Ft0.033889821
1 Metafighter(MF)/CZK
0.0020984005
1 Metafighter(MF)/KWD
د.ك0.00003063725
1 Metafighter(MF)/ILS
0.0003385165
1 Metafighter(MF)/NOK
kr0.001020572
1 Metafighter(MF)/NZD
$0.000168756

Metafighter ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metafighter võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metafighter ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metafighter kohta

Kui palju on Metafighter (MF) tänapäeval väärt?
Reaalajas MF hind USD on 0.00010045 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MF/USD hind?
Praegune hind MF/USD on $ 0.00010045. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metafighter turukapitalisatsioon?
MF turukapitalisatsioon on $ 61.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MF ringlev varu?
MF ringlev varu on 614.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MF (ATH) hind?
MF saavutab ATH hinna summas 0.061295368195924654 USD.
Mis oli kõigi aegade MF madalaim (ATL) hind?
MF nägi ATL hinda summas 0.000033149154696201 USD.
Milline on MF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MF kauplemismaht on $ 57.81K USD.
Kas MF sel aastal kõrgemale ka suundub?
MF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:34 (UTC+8)

Metafighter (MF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MF/USD kalkulaator

Summa

MF
MF
USD
USD

1 MF = 0.00010045 USD

Kauplemine: MF

MFUSDT
$0.00010045
$0.00010045$0.00010045
+0.11%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu