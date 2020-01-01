MetaVPad (METAV) tokenoomika

MetaVPad (METAV) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi MetaVPad (METAV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

MetaVPad (METAV) teave

MetaVPad is a metaverse-themed launchpad that claims to be “building the metaverse, one block at a time.” MetaVPad sees the metaverse as the next generation of the internet and wants to democratize access to its future. It helps fuel, refine, and supercharge different projects building in the metaverse, from social networks over non-fungible token projects to blockchain-based infrastructure and interoperability protocols or even blockchain games.

Ametlik veebisait:
https://metavpad.com
Plokiahela Explorer:
https://blockscan.com/address/0x62858686119135cc00C4A3102b436a0eB314D402

MetaVPad (METAV) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage MetaVPad (METAV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Koguvaru:
$ 220.00M
$ 220.00M$ 220.00M
Ringlev varu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.279
$ 0.279$ 0.279
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000995251574841823
$ 0.000995251574841823$ 0.000995251574841823
Praegune hind:
$ 0.001071
$ 0.001071$ 0.001071

MetaVPad (METAV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

MetaVPad (METAV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate METAV tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

METAV tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate METAV tokeni tokenoomikat, avastage METAV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust METAV

Kas olete huvitatud MetaVPad (METAV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid METAV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

MetaVPad (METAV) hinna ajalugu

METAV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

METAV – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu METAV võiks suunduda? Meie METAV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.