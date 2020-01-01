METANIA GAMES (METANIA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi METANIA GAMES (METANIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

METANIA GAMES (METANIA) teave Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience. Ametlik veebisait: https://metania.games Valge raamat: https://whitepaper.metania.games/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x2E477F353747752FFB838a28621722e6A3F50D29 Ostke METANIA kohe!

METANIA GAMES (METANIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage METANIA GAMES (METANIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.99M $ 12.99M $ 12.99M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 Kõigi aegade madalaim: $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 $ 0.025120283377895097 Praegune hind: $ 0.02597 $ 0.02597 $ 0.02597 Lisateave METANIA GAMES (METANIA) hinna kohta

METANIA GAMES (METANIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud METANIA GAMES (METANIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate METANIA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: METANIA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate METANIA tokeni tokenoomikat, avastage METANIA tokeni reaalajas hinda!

METANIA GAMES (METANIA) hinna ajalugu METANIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage METANIA hinna ajalugu kohe!

METANIA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu METANIA võiks suunduda? Meie METANIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake METANIA tokeni hinna ennustust kohe!

