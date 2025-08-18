METANIA GAMES (METANIA) reaalajas hind on $ 0.02647. Viimase 24 tunni jooksul METANIA kaubeldud madalaim $ 0.02642 ja kõrgeim $ 0.02655 näitab aktiivset turu volatiivsust. METANIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05474586938767864 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025120283377895097.
Lüliajalise tootluse osas on METANIA muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -11.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
METANIA GAMES (METANIA) – turuteave
METANIA GAMES praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 145.87K 24 tunnise kauplemismahuga. METANIA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.24M.
METANIA GAMES (METANIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse METANIA GAMES tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000292
-0.11%
30 päeva
$ -0.01925
-42.11%
60 päeva
$ -0.00806
-23.35%
90 päeva
$ +0.00147
+5.88%
METANIA GAMES Hinnamuutus täna
Täna registreeris METANIA muutuse $ -0.0000292 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
METANIA GAMES 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01925 (-42.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
METANIA GAMES 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METANIA $ -0.00806 (-23.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
METANIA GAMES 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00147 (+5.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada METANIA GAMES (METANIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.
METANIA GAMES on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie METANIA GAMES investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida METANIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse METANIA GAMES kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie METANIA GAMES ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
METANIA GAMES hinna ennustus (USD)
Kui palju on METANIA GAMES (METANIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie METANIA GAMES (METANIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida METANIA GAMES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
METANIA GAMES (METANIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METANIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
METANIA GAMES (METANIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas METANIA GAMES osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust METANIA GAMES osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.