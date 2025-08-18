Rohkem infot METANIA

METANIA Hinnainfo

METANIA Valge raamat

METANIA Ametlik veebisait

METANIA Tokenoomika

METANIA Hinnaprognoos

METANIA Ajalugu

METANIA – ostujuhend

METANIA-usaldusraha valuutakonverter

METANIA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

METANIA GAMES logo

METANIA GAMES hind(METANIA)

1 METANIA/USD reaalajas hind:

$0.02648
$0.02648$0.02648
-0.11%1D
USD
METANIA GAMES (METANIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:13 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02642
$ 0.02642$ 0.02642
24 h madal
$ 0.02655
$ 0.02655$ 0.02655
24 h kõrge

$ 0.02642
$ 0.02642$ 0.02642

$ 0.02655
$ 0.02655$ 0.02655

$ 0.05474586938767864
$ 0.05474586938767864$ 0.05474586938767864

$ 0.025120283377895097
$ 0.025120283377895097$ 0.025120283377895097

-0.27%

-0.11%

-11.98%

-11.98%

METANIA GAMES (METANIA) reaalajas hind on $ 0.02647. Viimase 24 tunni jooksul METANIA kaubeldud madalaim $ 0.02642 ja kõrgeim $ 0.02655 näitab aktiivset turu volatiivsust. METANIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05474586938767864 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025120283377895097.

Lüliajalise tootluse osas on METANIA muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -11.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

METANIA GAMES (METANIA) – turuteave

No.3826

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 145.87K
$ 145.87K$ 145.87K

$ 13.24M
$ 13.24M$ 13.24M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BSC

METANIA GAMES praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 145.87K 24 tunnise kauplemismahuga. METANIA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.24M.

METANIA GAMES (METANIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse METANIA GAMES tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000292-0.11%
30 päeva$ -0.01925-42.11%
60 päeva$ -0.00806-23.35%
90 päeva$ +0.00147+5.88%
METANIA GAMES Hinnamuutus täna

Täna registreeris METANIA muutuse $ -0.0000292 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

METANIA GAMES 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01925 (-42.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

METANIA GAMES 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METANIA $ -0.00806 (-23.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

METANIA GAMES 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00147 (+5.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada METANIA GAMES (METANIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe METANIA GAMES hinnaajaloo lehte.

Mis on METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games is a blockchain-based GameFi platform designed to revolutionize gaming by integrating cryptocurrency rewards and true ownership of in-game assets. Built on the Binance Smart Chain (BSC), Metania Games delivers a decentralized and rewarding gaming experience.

METANIA GAMES on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie METANIA GAMES investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida METANIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse METANIA GAMES kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie METANIA GAMES ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

METANIA GAMES hinna ennustus (USD)

Kui palju on METANIA GAMES (METANIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie METANIA GAMES (METANIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida METANIA GAMES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake METANIA GAMES hinna ennustust kohe!

METANIA GAMES (METANIA) tokenoomika

METANIA GAMES (METANIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METANIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

METANIA GAMES (METANIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas METANIA GAMES osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust METANIA GAMES osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

METANIA kohalike valuutade suhtes

1 METANIA GAMES(METANIA)/VND
696.55805
1 METANIA GAMES(METANIA)/AUD
A$0.0404991
1 METANIA GAMES(METANIA)/GBP
0.0193231
1 METANIA GAMES(METANIA)/EUR
0.0224995
1 METANIA GAMES(METANIA)/USD
$0.02647
1 METANIA GAMES(METANIA)/MYR
RM0.1114387
1 METANIA GAMES(METANIA)/TRY
1.0812995
1 METANIA GAMES(METANIA)/JPY
¥3.89109
1 METANIA GAMES(METANIA)/ARS
ARS$34.2873851
1 METANIA GAMES(METANIA)/RUB
2.1080708
1 METANIA GAMES(METANIA)/INR
2.3163897
1 METANIA GAMES(METANIA)/IDR
Rp426.9354241
1 METANIA GAMES(METANIA)/KRW
36.7636536
1 METANIA GAMES(METANIA)/PHP
1.5029666
1 METANIA GAMES(METANIA)/EGP
￡E.1.2763834
1 METANIA GAMES(METANIA)/BRL
R$0.142938
1 METANIA GAMES(METANIA)/CAD
C$0.0365286
1 METANIA GAMES(METANIA)/BDT
3.2110757
1 METANIA GAMES(METANIA)/NGN
40.5358933
1 METANIA GAMES(METANIA)/UAH
1.0908287
1 METANIA GAMES(METANIA)/VES
Bs3.57345
1 METANIA GAMES(METANIA)/CLP
$25.51708
1 METANIA GAMES(METANIA)/PKR
Rs7.4920688
1 METANIA GAMES(METANIA)/KZT
14.3157701
1 METANIA GAMES(METANIA)/THB
฿0.8565692
1 METANIA GAMES(METANIA)/TWD
NT$0.7948941
1 METANIA GAMES(METANIA)/AED
د.إ0.0971449
1 METANIA GAMES(METANIA)/CHF
Fr0.021176
1 METANIA GAMES(METANIA)/HKD
HK$0.2069954
1 METANIA GAMES(METANIA)/AMD
֏10.1184222
1 METANIA GAMES(METANIA)/MAD
.د.م0.2379653
1 METANIA GAMES(METANIA)/MXN
$0.4955184
1 METANIA GAMES(METANIA)/PLN
0.0960861
1 METANIA GAMES(METANIA)/RON
лв0.1143504
1 METANIA GAMES(METANIA)/SEK
kr0.2522591
1 METANIA GAMES(METANIA)/BGN
лв0.0442049
1 METANIA GAMES(METANIA)/HUF
Ft8.9304486
1 METANIA GAMES(METANIA)/CZK
0.5529583
1 METANIA GAMES(METANIA)/KWD
د.ك0.00807335
1 METANIA GAMES(METANIA)/ILS
0.0892039
1 METANIA GAMES(METANIA)/NOK
kr0.2689352
1 METANIA GAMES(METANIA)/NZD
$0.0444696

METANIA GAMES ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest METANIA GAMES võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse METANIA GAMES ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse METANIA GAMES kohta

Kui palju on METANIA GAMES (METANIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas METANIA hind USD on 0.02647 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune METANIA/USD hind?
Praegune hind METANIA/USD on $ 0.02647. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on METANIA GAMES turukapitalisatsioon?
METANIA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on METANIA ringlev varu?
METANIA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim METANIA (ATH) hind?
METANIA saavutab ATH hinna summas 0.05474586938767864 USD.
Mis oli kõigi aegade METANIA madalaim (ATL) hind?
METANIA nägi ATL hinda summas 0.025120283377895097 USD.
Milline on METANIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine METANIA kauplemismaht on $ 145.87K USD.
Kas METANIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
METANIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METANIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:13 (UTC+8)

METANIA GAMES (METANIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

METANIA/USD kalkulaator

Summa

METANIA
METANIA
USD
USD

1 METANIA = 0.02647 USD

Kauplemine: METANIA

METANIAUSDT
$0.02648
$0.02648$0.02648
-0.18%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu