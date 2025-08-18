Rohkem infot METAHERO

Metahero logo

Metahero hind(METAHERO)

1 METAHERO/USD reaalajas hind:

$0.000893
+2.64%1D
USD
Metahero (METAHERO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:07:05 (UTC+8)

Metahero (METAHERO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00086
24 h madal
$ 0.000898
24 h kõrge

$ 0.00086
$ 0.000898
$ 0.25184993363636166
$ 0.00028889800020885
+0.79%

+2.64%

-25.90%

-25.90%

Metahero (METAHERO) reaalajas hind on $ 0.000893. Viimase 24 tunni jooksul METAHERO kaubeldud madalaim $ 0.00086 ja kõrgeim $ 0.000898 näitab aktiivset turu volatiivsust. METAHEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25184993363636166 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00028889800020885.

Lüliajalise tootluse osas on METAHERO muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, +2.64% 24 tunni vältel -25.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metahero (METAHERO) – turuteave

No.1464

$ 4.55M
$ 99.58K
$ 8.93M
5.10B
10,000,000,000
9,766,213,274
50.95%

BSC

Metahero praegune turukapitalisatsioon on $ 4.55M $ 99.58K 24 tunnise kauplemismahuga. METAHERO ringlev varu on 5.10B, mille koguvaru on 9766213274. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.93M.

Metahero (METAHERO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metahero tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00002297+2.64%
30 päeva$ -0.000221-19.84%
60 päeva$ -0.000147-14.14%
90 päeva$ -0.000181-16.86%
Metahero Hinnamuutus täna

Täna registreeris METAHERO muutuse $ +0.00002297 (+2.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metahero 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000221 (-19.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metahero 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METAHERO $ -0.000147 (-14.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metahero 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000181 (-16.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metahero (METAHERO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metahero hinnaajaloo lehte.

Mis on Metahero (METAHERO)

Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.

Metahero on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metahero investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida METAHERO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metahero kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metahero ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metahero hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metahero (METAHERO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metahero (METAHERO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metahero nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metahero hinna ennustust kohe!

Metahero (METAHERO) tokenoomika

Metahero (METAHERO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet METAHERO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metahero (METAHERO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metahero osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metahero osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

METAHERO kohalike valuutade suhtes

1 Metahero(METAHERO)/VND
23.499295
1 Metahero(METAHERO)/AUD
A$0.00136629
1 Metahero(METAHERO)/GBP
0.00065189
1 Metahero(METAHERO)/EUR
0.00075905
1 Metahero(METAHERO)/USD
1 Metahero(METAHERO)/MYR
RM0.00375953
1 Metahero(METAHERO)/TRY
0.03647905
1 Metahero(METAHERO)/JPY
¥0.131271
1 Metahero(METAHERO)/ARS
ARS$1.15672969
1 Metahero(METAHERO)/RUB
0.07111852
1 Metahero(METAHERO)/INR
0.07814643
1 Metahero(METAHERO)/IDR
Rp14.40322379
1 Metahero(METAHERO)/KRW
1.24026984
1 Metahero(METAHERO)/PHP
0.05049915
1 Metahero(METAHERO)/EGP
￡E.0.04306046
1 Metahero(METAHERO)/BRL
R$0.0048222
1 Metahero(METAHERO)/CAD
C$0.00123234
1 Metahero(METAHERO)/BDT
0.10832983
1 Metahero(METAHERO)/NGN
1.36753127
1 Metahero(METAHERO)/UAH
0.03680053
1 Metahero(METAHERO)/VES
Bs0.120555
1 Metahero(METAHERO)/CLP
$0.860852
1 Metahero(METAHERO)/PKR
Rs0.25296904
1 Metahero(METAHERO)/KZT
0.48296119
1 Metahero(METAHERO)/THB
฿0.02889748
1 Metahero(METAHERO)/TWD
NT$0.02681679
1 Metahero(METAHERO)/AED
د.إ0.00327731
1 Metahero(METAHERO)/CHF
Fr0.0007144
1 Metahero(METAHERO)/HKD
HK$0.00698326
1 Metahero(METAHERO)/AMD
֏0.34135818
1 Metahero(METAHERO)/MAD
.د.م0.00802807
1 Metahero(METAHERO)/MXN
$0.01671696
1 Metahero(METAHERO)/PLN
0.00324159
1 Metahero(METAHERO)/RON
лв0.00385776
1 Metahero(METAHERO)/SEK
kr0.00851029
1 Metahero(METAHERO)/BGN
лв0.00149131
1 Metahero(METAHERO)/HUF
Ft0.30128034
1 Metahero(METAHERO)/CZK
0.01865477
1 Metahero(METAHERO)/KWD
د.ك0.000272365
1 Metahero(METAHERO)/ILS
0.00300941
1 Metahero(METAHERO)/NOK
kr0.00907288
1 Metahero(METAHERO)/NZD
$0.00150024

Metahero ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metahero võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metahero ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metahero kohta

Kui palju on Metahero (METAHERO) tänapäeval väärt?
Reaalajas METAHERO hind USD on 0.000893 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune METAHERO/USD hind?
Praegune hind METAHERO/USD on $ 0.000893. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metahero turukapitalisatsioon?
METAHERO turukapitalisatsioon on $ 4.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on METAHERO ringlev varu?
METAHERO ringlev varu on 5.10B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim METAHERO (ATH) hind?
METAHERO saavutab ATH hinna summas 0.25184993363636166 USD.
Mis oli kõigi aegade METAHERO madalaim (ATL) hind?
METAHERO nägi ATL hinda summas 0.00028889800020885 USD.
Milline on METAHERO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine METAHERO kauplemismaht on $ 99.58K USD.
Kas METAHERO sel aastal kõrgemale ka suundub?
METAHERO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake METAHERO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

