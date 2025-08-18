Metahero (METAHERO) reaalajas hind on $ 0.000893. Viimase 24 tunni jooksul METAHERO kaubeldud madalaim $ 0.00086 ja kõrgeim $ 0.000898 näitab aktiivset turu volatiivsust. METAHEROkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25184993363636166 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00028889800020885.
Lüliajalise tootluse osas on METAHERO muutunud +0.79% viimase tunni jooksul, +2.64% 24 tunni vältel -25.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metahero (METAHERO) – turuteave
No.1464
$ 4.55M
$ 4.55M$ 4.55M
$ 99.58K
$ 99.58K$ 99.58K
$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M
5.10B
5.10B 5.10B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,766,213,274
9,766,213,274 9,766,213,274
50.95%
BSC
Metahero praegune turukapitalisatsioon on $ 4.55M$ 99.58K 24 tunnise kauplemismahuga. METAHERO ringlev varu on 5.10B, mille koguvaru on 9766213274. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.93M.
Metahero (METAHERO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Metahero tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00002297
+2.64%
30 päeva
$ -0.000221
-19.84%
60 päeva
$ -0.000147
-14.14%
90 päeva
$ -0.000181
-16.86%
Metahero Hinnamuutus täna
Täna registreeris METAHERO muutuse $ +0.00002297 (+2.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Metahero 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000221 (-19.84%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Metahero 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus METAHERO $ -0.000147 (-14.14%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Metahero 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000181 (-16.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Metahero brings to the market 3D scanning and modeling technology that generates ultra-realistic 3D avatars and virtual items to be used across games, VR, social media, and online fashion. The tech also allows for the creation of NFTs from real-world works of art and collectibles.
