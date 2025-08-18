Rohkem infot MESO

Meso Finance hind(MESO)

1 MESO/USD reaalajas hind:

$0.00619
+0.81%1D
USD
Meso Finance (MESO) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:06:58 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00608
24 h madal
$ 0.00621
24 h kõrge

$ 0.00608
$ 0.00621
--
--
-0.17%

+0.81%

+0.97%

+0.97%

Meso Finance (MESO) reaalajas hind on $ 0.00619. Viimase 24 tunni jooksul MESO kaubeldud madalaim $ 0.00608 ja kõrgeim $ 0.00621 näitab aktiivset turu volatiivsust. MESOkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on MESO muutunud -0.17% viimase tunni jooksul, +0.81% 24 tunni vältel +0.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Meso Finance (MESO) – turuteave

--
$ 53.44K
$ 6.19M
--
1,000,000,000
APTOS

Meso Finance praegune turukapitalisatsioon on -- $ 53.44K 24 tunnise kauplemismahuga. MESO ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Meso Finance (MESO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Meso Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000497+0.81%
30 päeva$ -0.00097-13.55%
60 päeva$ -0.00262-29.74%
90 päeva$ +0.00119+23.80%
Meso Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris MESO muutuse $ +0.0000497 (+0.81%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Meso Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00097 (-13.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Meso Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MESO $ -0.00262 (-29.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Meso Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00119 (+23.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Meso Finance (MESO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Meso Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Meso Finance (MESO)

Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem.

Meso Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MESO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Meso Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Meso Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Meso Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meso Finance (MESO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meso Finance (MESO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meso Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meso Finance hinna ennustust kohe!

Meso Finance (MESO) tokenoomika

Meso Finance (MESO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MESO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Meso Finance (MESO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Meso Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire!

MESO kohalike valuutade suhtes

1 Meso Finance(MESO)/VND
162.88985
1 Meso Finance(MESO)/AUD
A$0.0094707
1 Meso Finance(MESO)/GBP
0.0045187
1 Meso Finance(MESO)/EUR
0.0052615
1 Meso Finance(MESO)/USD
$0.00619
1 Meso Finance(MESO)/MYR
RM0.0260599
1 Meso Finance(MESO)/TRY
0.2528615
1 Meso Finance(MESO)/JPY
¥0.90993
1 Meso Finance(MESO)/ARS
ARS$8.0180927
1 Meso Finance(MESO)/RUB
0.4929716
1 Meso Finance(MESO)/INR
0.5416869
1 Meso Finance(MESO)/IDR
Rp99.8386957
1 Meso Finance(MESO)/KRW
8.5971672
1 Meso Finance(MESO)/PHP
0.3500445
1 Meso Finance(MESO)/EGP
￡E.0.2984818
1 Meso Finance(MESO)/BRL
R$0.033426
1 Meso Finance(MESO)/CAD
C$0.0085422
1 Meso Finance(MESO)/BDT
0.7509089
1 Meso Finance(MESO)/NGN
9.4938506
1 Meso Finance(MESO)/UAH
0.2550899
1 Meso Finance(MESO)/VES
Bs0.83565
1 Meso Finance(MESO)/CLP
$5.96716
1 Meso Finance(MESO)/PKR
Rs1.7535032
1 Meso Finance(MESO)/KZT
3.3477377
1 Meso Finance(MESO)/THB
฿0.2003084
1 Meso Finance(MESO)/TWD
NT$0.1858857
1 Meso Finance(MESO)/AED
د.إ0.0227173
1 Meso Finance(MESO)/CHF
Fr0.004952
1 Meso Finance(MESO)/HKD
HK$0.0484058
1 Meso Finance(MESO)/AMD
֏2.3661894
1 Meso Finance(MESO)/MAD
.د.م0.0556481
1 Meso Finance(MESO)/MXN
$0.1158768
1 Meso Finance(MESO)/PLN
0.0224697
1 Meso Finance(MESO)/RON
лв0.0267408
1 Meso Finance(MESO)/SEK
kr0.0589907
1 Meso Finance(MESO)/BGN
лв0.0103373
1 Meso Finance(MESO)/HUF
Ft2.0883822
1 Meso Finance(MESO)/CZK
0.1293091
1 Meso Finance(MESO)/KWD
د.ك0.00188795
1 Meso Finance(MESO)/ILS
0.0208603
1 Meso Finance(MESO)/NOK
kr0.0628904
1 Meso Finance(MESO)/NZD
$0.0103992

Meso Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Meso Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Meso Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meso Finance kohta

Kui palju on Meso Finance (MESO) tänapäeval väärt?
Reaalajas MESO hind USD on 0.00619 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MESO/USD hind?
Praegune hind MESO/USD on $ 0.00619. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meso Finance turukapitalisatsioon?
MESO turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MESO ringlev varu?
MESO ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MESO (ATH) hind?
MESO saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade MESO madalaim (ATL) hind?
MESO nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on MESO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MESO kauplemismaht on $ 53.44K USD.
Kas MESO sel aastal kõrgemale ka suundub?
MESO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MESO hinna ennustust.
Meso Finance (MESO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

