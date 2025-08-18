Rohkem infot MEMHASH

$0.0006393
$0.0006393
+0.20%
$ 0.0005931
24 h madal
$ 0.0006748
24 h kõrge
$ 0.0005931
$ 0.0005931$ 0.0005931

$ 0.0006748
$ 0.0006748$ 0.0006748

$ 0.003575393695578749
$ 0.003575393695578749$ 0.003575393695578749

$ 0.000395147247088379
$ 0.000395147247088379$ 0.000395147247088379

Memhash (MEMHASH) reaalajas hind on $ 0.0006383. Viimase 24 tunni jooksul MEMHASH kaubeldud madalaim $ 0.0005931 ja kõrgeim $ 0.0006748 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMHASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003575393695578749 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000395147247088379.

Lüliajalise tootluse osas on MEMHASH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel +19.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Memhash (MEMHASH) – turuteave

$ 538.34K
$ 538.34K$ 538.34K

$ 143.60K
$ 143.60K$ 143.60K

$ 797.88K
$ 797.88K$ 797.88K

843.39M
843.39M 843.39M

1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000

1,250,000,000
1,250,000,000 1,250,000,000

Memhash praegune turukapitalisatsioon on $ 538.34K $ 143.60K 24 tunnise kauplemismahuga. MEMHASH ringlev varu on 843.39M, mille koguvaru on 1250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 797.88K.

Memhash (MEMHASH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Memhash tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000001276+0.20%
30 päeva$ +0.000208+48.33%
60 päeva$ -0.000237-27.08%
90 päeva$ -0.0005058-44.21%
Memhash Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEMHASH muutuse $ +0.000001276 (+0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Memhash 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000208 (+48.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Memhash 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEMHASH $ -0.000237 (-27.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Memhash 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005058 (-44.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Memhash (MEMHASH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Memhash hinnaajaloo lehte.

Mis on Memhash (MEMHASH)

#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices. The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.

Memhash on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Memhash investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida MEMHASH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Memhash kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Memhash ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Memhash hinna ennustus (USD)

Kui palju on Memhash (MEMHASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memhash (MEMHASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memhash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Memhash hinna ennustust kohe!

Memhash (MEMHASH) tokenoomika

Memhash (MEMHASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMHASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Memhash (MEMHASH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Memhash osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Memhash osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEMHASH kohalike valuutade suhtes

1 Memhash(MEMHASH)/VND
16.7968645
16.7968645
1 Memhash(MEMHASH)/AUD
A$0.000970216
1 Memhash(MEMHASH)/GBP
0.000465959
1 Memhash(MEMHASH)/EUR
0.000542555
1 Memhash(MEMHASH)/USD
$0.0006383
$0.0006383
1 Memhash(MEMHASH)/MYR
RM0.002687243
1 Memhash(MEMHASH)/TRY
0.026036257
1 Memhash(MEMHASH)/JPY
¥0.0938301
¥0.0938301
1 Memhash(MEMHASH)/ARS
ARS$0.827881483
1 Memhash(MEMHASH)/RUB
0.050878893
1 Memhash(MEMHASH)/INR
0.055857633
1 Memhash(MEMHASH)/IDR
Rp10.295159849
1 Memhash(MEMHASH)/KRW
0.886522104
1 Memhash(MEMHASH)/PHP
0.036095865
1 Memhash(MEMHASH)/EGP
￡E.0.030804358
1 Memhash(MEMHASH)/BRL
R$0.00344682
1 Memhash(MEMHASH)/CAD
C$0.000880854
1 Memhash(MEMHASH)/BDT
0.077515152
1 Memhash(MEMHASH)/NGN
0.978986242
1 Memhash(MEMHASH)/UAH
0.026304343
1 Memhash(MEMHASH)/VES
Bs0.0861705
1 Memhash(MEMHASH)/CLP
$0.6153212
$0.6153212
1 Memhash(MEMHASH)/PKR
Rs0.180817624
1 Memhash(MEMHASH)/KZT
0.345582003
1 Memhash(MEMHASH)/THB
฿0.02061709
1 Memhash(MEMHASH)/TWD
NT$0.019168149
1 Memhash(MEMHASH)/AED
د.إ0.002342561
1 Memhash(MEMHASH)/CHF
Fr0.00051064
1 Memhash(MEMHASH)/HKD
HK$0.004991506
1 Memhash(MEMHASH)/AMD
֏0.243996558
1 Memhash(MEMHASH)/MAD
.د.م0.005738317
1 Memhash(MEMHASH)/MXN
$0.012044721
1 Memhash(MEMHASH)/PLN
0.002323412
1 Memhash(MEMHASH)/RON
лв0.002757456
1 Memhash(MEMHASH)/SEK
kr0.006095765
1 Memhash(MEMHASH)/BGN
лв0.001065961
1 Memhash(MEMHASH)/HUF
Ft0.21549008
1 Memhash(MEMHASH)/CZK
0.01334047
0.01334047
1 Memhash(MEMHASH)/KWD
د.ك0.0001946815
1 Memhash(MEMHASH)/ILS
0.002151071
1 Memhash(MEMHASH)/NOK
kr0.006504277
1 Memhash(MEMHASH)/NZD
$0.001072344

Memhash ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Memhash võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Memhash ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Memhash kohta

Kui palju on Memhash (MEMHASH) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEMHASH hind USD on 0.0006383 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEMHASH/USD hind?
Praegune hind MEMHASH/USD on $ 0.0006383. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Memhash turukapitalisatsioon?
MEMHASH turukapitalisatsioon on $ 538.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEMHASH ringlev varu?
MEMHASH ringlev varu on 843.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEMHASH (ATH) hind?
MEMHASH saavutab ATH hinna summas 0.003575393695578749 USD.
Mis oli kõigi aegade MEMHASH madalaim (ATL) hind?
MEMHASH nägi ATL hinda summas 0.000395147247088379 USD.
Milline on MEMHASH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEMHASH kauplemismaht on $ 143.60K USD.
Kas MEMHASH sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEMHASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEMHASH hinna ennustust.
Memhash (MEMHASH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

