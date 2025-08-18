Memhash (MEMHASH) reaalajas hind on $ 0.0006383. Viimase 24 tunni jooksul MEMHASH kaubeldud madalaim $ 0.0005931 ja kõrgeim $ 0.0006748 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMHASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003575393695578749 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000395147247088379.
Lüliajalise tootluse osas on MEMHASH muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.20% 24 tunni vältel +19.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Memhash (MEMHASH) – turuteave
No.2367
Memhash praegune turukapitalisatsioon on $ 538.34K$ 143.60K 24 tunnise kauplemismahuga. MEMHASH ringlev varu on 843.39M, mille koguvaru on 1250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 797.88K.
Memhash (MEMHASH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Memhash tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000001276
+0.20%
30 päeva
$ +0.000208
+48.33%
60 päeva
$ -0.000237
-27.08%
90 päeva
$ -0.0005058
-44.21%
Memhash Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEMHASH muutuse $ +0.000001276 (+0.20%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Memhash 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000208 (+48.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Memhash 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEMHASH $ -0.000237 (-27.08%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Memhash 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0005058 (-44.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Memhash (MEMHASH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
#Memhash combines the simplicity of gaming with the technical sophistication of blockchain. Built on the concept of simulated mining, it leverages the same Hashcash mechanism as Bitcoin to provide rewards when users run the mini-app on their devices.
The game offers a simple user-friendly interface with a single button, enabling players to immediately start earning visible rewards.
Memhash on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Memhash investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEMHASH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Memhash kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Memhash ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Memhash hinna ennustus (USD)
Kui palju on Memhash (MEMHASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memhash (MEMHASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memhash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Memhash (MEMHASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMHASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Memhash (MEMHASH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Memhash osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Memhash osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.