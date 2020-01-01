Memes AI (MEMESAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Memes AI (MEMESAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Memes AI (MEMESAI) teave Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies. Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/39qibQxVzemuZTEvjSB7NePhw9WyyHdQCqP8xmBMpump Ostke MEMESAI kohe!

Memes AI (MEMESAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Memes AI (MEMESAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Koguvaru: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Ringlev varu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.42M $ 1.42M $ 1.42M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.125678 $ 0.125678 $ 0.125678 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 $ 0.00000635680790328 Praegune hind: $ 0.001421 $ 0.001421 $ 0.001421 Lisateave Memes AI (MEMESAI) hinna kohta

Memes AI (MEMESAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Memes AI (MEMESAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEMESAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEMESAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEMESAI tokeni tokenoomikat, avastage MEMESAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEMESAI Kas olete huvitatud Memes AI (MEMESAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MEMESAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MEMESAI MEXC-ist osta!

Memes AI (MEMESAI) hinna ajalugu MEMESAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEMESAI hinna ajalugu kohe!

MEMESAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEMESAI võiks suunduda? Meie MEMESAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEMESAI tokeni hinna ennustust kohe!

