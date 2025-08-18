Memes AI (MEMESAI) reaalajas hind on $ 0.001637. Viimase 24 tunni jooksul MEMESAI kaubeldud madalaim $ 0.001455 ja kõrgeim $ 0.001646 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMESAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12458044404213776 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000635680790328.
Lüliajalise tootluse osas on MEMESAI muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -10.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Memes AI (MEMESAI) – turuteave
No.1945
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
$ 53.79K
$ 53.79K$ 53.79K
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
999.97M
999.97M 999.97M
999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5
999,971,048.5
999,971,048.5 999,971,048.5
100.00%
SOL
Memes AI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.64M$ 53.79K 24 tunnise kauplemismahuga. MEMESAI ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999971048.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.64M.
Memes AI (MEMESAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Memes AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000591
-0.36%
30 päeva
$ -0.000232
-12.42%
60 päeva
$ -0.000278
-14.52%
90 päeva
$ -0.001487
-47.60%
Memes AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEMESAI muutuse $ -0.00000591 (-0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Memes AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000232 (-12.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Memes AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEMESAI $ -0.000278 (-14.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Memes AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001487 (-47.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Memes AI (MEMESAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.
Memes AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Memes AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEMESAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Memes AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Memes AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Memes AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Memes AI (MEMESAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memes AI (MEMESAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memes AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Memes AI (MEMESAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMESAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Memes AI (MEMESAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Memes AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Memes AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.