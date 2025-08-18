Rohkem infot MEMESAI

Memes AI logo

Memes AI hind(MEMESAI)

1 MEMESAI/USD reaalajas hind:

$0.001637
-0.36%1D
USD
Memes AI (MEMESAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:46:31 (UTC+8)

Memes AI (MEMESAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001455
24 h madal
$ 0.001646
24 h kõrge

$ 0.001455
$ 0.001646
$ 0.12458044404213776
$ 0.00000635680790328
+0.06%

-0.36%

-10.60%

-10.60%

Memes AI (MEMESAI) reaalajas hind on $ 0.001637. Viimase 24 tunni jooksul MEMESAI kaubeldud madalaim $ 0.001455 ja kõrgeim $ 0.001646 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMESAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12458044404213776 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000635680790328.

Lüliajalise tootluse osas on MEMESAI muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, -0.36% 24 tunni vältel -10.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Memes AI (MEMESAI) – turuteave

No.1945

$ 1.64M
$ 53.79K
$ 1.64M
999.97M
999,971,048.5
999,971,048.5
100.00%

SOL

Memes AI praegune turukapitalisatsioon on $ 1.64M $ 53.79K 24 tunnise kauplemismahuga. MEMESAI ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999971048.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.64M.

Memes AI (MEMESAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Memes AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000591-0.36%
30 päeva$ -0.000232-12.42%
60 päeva$ -0.000278-14.52%
90 päeva$ -0.001487-47.60%
Memes AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEMESAI muutuse $ -0.00000591 (-0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Memes AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000232 (-12.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Memes AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEMESAI $ -0.000278 (-14.52%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Memes AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001487 (-47.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Memes AI (MEMESAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Memes AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Memes AI (MEMESAI)

Basilisk liberationist, AGI is not like the other technologies.

Memes AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Memes AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEMESAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Memes AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Memes AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Memes AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Memes AI (MEMESAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memes AI (MEMESAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memes AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Memes AI hinna ennustust kohe!

Memes AI (MEMESAI) tokenoomika

Memes AI (MEMESAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMESAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Memes AI (MEMESAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Memes AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Memes AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEMESAI kohalike valuutade suhtes

1 Memes AI(MEMESAI)/VND
43.077655
1 Memes AI(MEMESAI)/AUD
A$0.00248824
1 Memes AI(MEMESAI)/GBP
0.00119501
1 Memes AI(MEMESAI)/EUR
0.00139145
1 Memes AI(MEMESAI)/USD
$0.001637
1 Memes AI(MEMESAI)/MYR
RM0.00689177
1 Memes AI(MEMESAI)/TRY
0.06677323
1 Memes AI(MEMESAI)/JPY
¥0.240639
1 Memes AI(MEMESAI)/ARS
ARS$2.12320537
1 Memes AI(MEMESAI)/RUB
0.13048527
1 Memes AI(MEMESAI)/INR
0.14325387
1 Memes AI(MEMESAI)/IDR
Rp26.40322211
1 Memes AI(MEMESAI)/KRW
2.27359656
1 Memes AI(MEMESAI)/PHP
0.09257235
1 Memes AI(MEMESAI)/EGP
￡E.0.07900162
1 Memes AI(MEMESAI)/BRL
R$0.0088398
1 Memes AI(MEMESAI)/CAD
C$0.00225906
1 Memes AI(MEMESAI)/BDT
0.19879728
1 Memes AI(MEMESAI)/NGN
2.51073238
1 Memes AI(MEMESAI)/UAH
0.06746077
1 Memes AI(MEMESAI)/VES
Bs0.220995
1 Memes AI(MEMESAI)/CLP
$1.578068
1 Memes AI(MEMESAI)/PKR
Rs0.46372936
1 Memes AI(MEMESAI)/KZT
0.88628817
1 Memes AI(MEMESAI)/THB
฿0.0528751
1 Memes AI(MEMESAI)/TWD
NT$0.04915911
1 Memes AI(MEMESAI)/AED
د.إ0.00600779
1 Memes AI(MEMESAI)/CHF
Fr0.0013096
1 Memes AI(MEMESAI)/HKD
HK$0.01280134
1 Memes AI(MEMESAI)/AMD
֏0.62575962
1 Memes AI(MEMESAI)/MAD
.د.م0.01471663
1 Memes AI(MEMESAI)/MXN
$0.03089019
1 Memes AI(MEMESAI)/PLN
0.00595868
1 Memes AI(MEMESAI)/RON
лв0.00707184
1 Memes AI(MEMESAI)/SEK
kr0.01563335
1 Memes AI(MEMESAI)/BGN
лв0.00273379
1 Memes AI(MEMESAI)/HUF
Ft0.5526512
1 Memes AI(MEMESAI)/CZK
0.0342133
1 Memes AI(MEMESAI)/KWD
د.ك0.000499285
1 Memes AI(MEMESAI)/ILS
0.00551669
1 Memes AI(MEMESAI)/NOK
kr0.01668103
1 Memes AI(MEMESAI)/NZD
$0.00275016

Memes AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Memes AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Memes AI kohta

Kui palju on Memes AI (MEMESAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEMESAI hind USD on 0.001637 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEMESAI/USD hind?
Praegune hind MEMESAI/USD on $ 0.001637. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Memes AI turukapitalisatsioon?
MEMESAI turukapitalisatsioon on $ 1.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEMESAI ringlev varu?
MEMESAI ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEMESAI (ATH) hind?
MEMESAI saavutab ATH hinna summas 0.12458044404213776 USD.
Mis oli kõigi aegade MEMESAI madalaim (ATL) hind?
MEMESAI nägi ATL hinda summas 0.00000635680790328 USD.
Milline on MEMESAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEMESAI kauplemismaht on $ 53.79K USD.
Kas MEMESAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEMESAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEMESAI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:46:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

