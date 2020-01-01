MemeFi (MEMEFI) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi MemeFi (MEMEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

MemeFi (MEMEFI) teave

MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe.

Ametlik veebisait:
https://www.memefi.club/
Valge raamat:
https://docs.memefi.club/
Plokiahela Explorer:
https://suivision.xyz/coin/0x506a6fc25f1c7d52ceb06ea44a3114c9380f8e2029b4356019822f248b49e411::memefi::MEMEFI

MemeFi (MEMEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage MemeFi (MEMEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 18.17M
Koguvaru:
$ 10.00B
Ringlev varu:
$ 10.00B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 18.17M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.018
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000594273150573482
Praegune hind:
$ 0.0018172
MemeFi (MEMEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

MemeFi (MEMEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MEMEFI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MEMEFI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MEMEFI tokeni tokenoomikat, avastage MEMEFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEMEFI

Kas olete huvitatud MemeFi (MEMEFI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MEMEFI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

MemeFi (MEMEFI) hinna ajalugu

MEMEFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

MEMEFI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MEMEFI võiks suunduda? Meie MEMEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.