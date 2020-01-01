MemeFi (MEMEFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MemeFi (MEMEFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MemeFi (MEMEFI) teave MemeFi is a leading Telegram gaming and consumer app ecosystem with over 50M users featuring an original meme universe. Ametlik veebisait: https://www.memefi.club/ Valge raamat: https://docs.memefi.club/ Plokiahela Explorer: https://suivision.xyz/coin/0x506a6fc25f1c7d52ceb06ea44a3114c9380f8e2029b4356019822f248b49e411::memefi::MEMEFI Ostke MEMEFI kohe!

MemeFi (MEMEFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MemeFi (MEMEFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.17M $ 18.17M $ 18.17M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.17M $ 18.17M $ 18.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 $ 0.000594273150573482 Praegune hind: $ 0.0018172 $ 0.0018172 $ 0.0018172 Lisateave MemeFi (MEMEFI) hinna kohta

MemeFi (MEMEFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MemeFi (MEMEFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEMEFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEMEFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEMEFI tokeni tokenoomikat, avastage MEMEFI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEMEFI

MemeFi (MEMEFI) hinna ajalugu MEMEFI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEMEFI hinna ajalugu kohe!

MEMEFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEMEFI võiks suunduda? Meie MEMEFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEMEFI tokeni hinna ennustust kohe!

