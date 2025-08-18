Rohkem infot MEMEAI

MEMEAI Hinnainfo

MEMEAI Ametlik veebisait

MEMEAI Tokenoomika

MEMEAI Hinnaprognoos

MEMEAI Ajalugu

MEMEAI – ostujuhend

MEMEAI-usaldusraha valuutakonverter

MEMEAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Meme AI logo

Meme AI hind(MEMEAI)

1 MEMEAI/USD reaalajas hind:

$0.0002744
$0.0002744$0.0002744
+9.80%1D
USD
Meme AI (MEMEAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:56:57 (UTC+8)

Meme AI (MEMEAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002497
$ 0.0002497$ 0.0002497
24 h madal
$ 0.0003026
$ 0.0003026$ 0.0003026
24 h kõrge

$ 0.0002497
$ 0.0002497$ 0.0002497

$ 0.0003026
$ 0.0003026$ 0.0003026

$ 0.036880904709814116
$ 0.036880904709814116$ 0.036880904709814116

$ 0.000007916971873719
$ 0.000007916971873719$ 0.000007916971873719

0.00%

+9.80%

+9.14%

+9.14%

Meme AI (MEMEAI) reaalajas hind on $ 0.0002744. Viimase 24 tunni jooksul MEMEAI kaubeldud madalaim $ 0.0002497 ja kõrgeim $ 0.0003026 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMEAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.036880904709814116 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000007916971873719.

Lüliajalise tootluse osas on MEMEAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +9.80% 24 tunni vältel +9.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Meme AI (MEMEAI) – turuteave

No.2679

$ 199.78K
$ 199.78K$ 199.78K

$ 129.93
$ 129.93$ 129.93

$ 274.40K
$ 274.40K$ 274.40K

728.04M
728.04M 728.04M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

900,000,000
900,000,000 900,000,000

72.80%

ETH

Meme AI praegune turukapitalisatsioon on $ 199.78K $ 129.93 24 tunnise kauplemismahuga. MEMEAI ringlev varu on 728.04M, mille koguvaru on 900000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 274.40K.

Meme AI (MEMEAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Meme AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000024491+9.80%
30 päeva$ -0.000011-3.86%
60 päeva$ +0.0000115+4.37%
90 päeva$ -0.0000813-22.86%
Meme AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEMEAI muutuse $ +0.000024491 (+9.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Meme AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000011 (-3.86%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Meme AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEMEAI $ +0.0000115 (+4.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Meme AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000813 (-22.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Meme AI (MEMEAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Meme AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Meme AI (MEMEAI)

To Unleash Your MEME Creativity Take Your MEMES to the Next Level "Explore MEME AI, inspired by Elon Musk's recent tweet recognizing the impact of memes. Our platform offers a AI meme generator and an NFT marketplace, empowering users to have fun while making the most of memes." MEME AI COIN is more than just a meme generator; it’s a unique intersection of technology and comedy, where algorithms learn and play with human quirks. Dive into a world where AI doesn’t just learn from humans; it laughs with us!

Meme AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Meme AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEMEAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Meme AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Meme AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Meme AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Meme AI (MEMEAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Meme AI (MEMEAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Meme AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Meme AI hinna ennustust kohe!

Meme AI (MEMEAI) tokenoomika

Meme AI (MEMEAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMEAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Meme AI (MEMEAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Meme AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Meme AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEMEAI kohalike valuutade suhtes

1 Meme AI(MEMEAI)/VND
7.220836
1 Meme AI(MEMEAI)/AUD
A$0.000419832
1 Meme AI(MEMEAI)/GBP
0.000200312
1 Meme AI(MEMEAI)/EUR
0.00023324
1 Meme AI(MEMEAI)/USD
$0.0002744
1 Meme AI(MEMEAI)/MYR
RM0.001155224
1 Meme AI(MEMEAI)/TRY
0.011192776
1 Meme AI(MEMEAI)/JPY
¥0.0403368
1 Meme AI(MEMEAI)/ARS
ARS$0.355899544
1 Meme AI(MEMEAI)/RUB
0.02186968
1 Meme AI(MEMEAI)/INR
0.024012744
1 Meme AI(MEMEAI)/IDR
Rp4.425805832
1 Meme AI(MEMEAI)/KRW
0.381108672
1 Meme AI(MEMEAI)/PHP
0.01551732
1 Meme AI(MEMEAI)/EGP
￡E.0.0132398
1 Meme AI(MEMEAI)/BRL
R$0.00148176
1 Meme AI(MEMEAI)/CAD
C$0.000378672
1 Meme AI(MEMEAI)/BDT
0.033323136
1 Meme AI(MEMEAI)/NGN
0.420858256
1 Meme AI(MEMEAI)/UAH
0.011308024
1 Meme AI(MEMEAI)/VES
Bs0.037044
1 Meme AI(MEMEAI)/CLP
$0.2645216
1 Meme AI(MEMEAI)/PKR
Rs0.077732032
1 Meme AI(MEMEAI)/KZT
0.148562904
1 Meme AI(MEMEAI)/THB
฿0.008885072
1 Meme AI(MEMEAI)/TWD
NT$0.008240232
1 Meme AI(MEMEAI)/AED
د.إ0.001007048
1 Meme AI(MEMEAI)/CHF
Fr0.00021952
1 Meme AI(MEMEAI)/HKD
HK$0.002145808
1 Meme AI(MEMEAI)/AMD
֏0.104892144
1 Meme AI(MEMEAI)/MAD
.د.م0.002466856
1 Meme AI(MEMEAI)/MXN
$0.005139512
1 Meme AI(MEMEAI)/PLN
0.000996072
1 Meme AI(MEMEAI)/RON
лв0.001185408
1 Meme AI(MEMEAI)/SEK
kr0.002617776
1 Meme AI(MEMEAI)/BGN
лв0.000458248
1 Meme AI(MEMEAI)/HUF
Ft0.09263744
1 Meme AI(MEMEAI)/CZK
0.005740448
1 Meme AI(MEMEAI)/KWD
د.ك0.000083692
1 Meme AI(MEMEAI)/ILS
0.000924728
1 Meme AI(MEMEAI)/NOK
kr0.002787904
1 Meme AI(MEMEAI)/NZD
$0.000460992

Meme AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Meme AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Meme AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Meme AI kohta

Kui palju on Meme AI (MEMEAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEMEAI hind USD on 0.0002744 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEMEAI/USD hind?
Praegune hind MEMEAI/USD on $ 0.0002744. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Meme AI turukapitalisatsioon?
MEMEAI turukapitalisatsioon on $ 199.78K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEMEAI ringlev varu?
MEMEAI ringlev varu on 728.04M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEMEAI (ATH) hind?
MEMEAI saavutab ATH hinna summas 0.036880904709814116 USD.
Mis oli kõigi aegade MEMEAI madalaim (ATL) hind?
MEMEAI nägi ATL hinda summas 0.000007916971873719 USD.
Milline on MEMEAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEMEAI kauplemismaht on $ 129.93 USD.
Kas MEMEAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEMEAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEMEAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:56:57 (UTC+8)

Meme AI (MEMEAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MEMEAI/USD kalkulaator

Summa

MEMEAI
MEMEAI
USD
USD

1 MEMEAI = 0.0002744 USD

Kauplemine: MEMEAI

MEMEAIUSDT
$0.0002744
$0.0002744$0.0002744
+9.80%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu