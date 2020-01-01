MEMDEX100 (MEMDEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MEMDEX100 (MEMDEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MEMDEX100 (MEMDEX) teave Memdex100 is the backbone of the global financial ecosystem. Using quantum powered Al oracles to make profit for the entire degen universe. Ametlik veebisait: https://www.thememdex100.com/ Valge raamat: https://www.thememdex100.com/_files/ugd/509e22_0d6603c9b90f4fb2a9413387b6791d71.pdf Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/83iBDw3ZpxqJ3pEzrbttr9fGA57tttehDAxoFyR1moon Ostke MEMDEX kohe!

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MEMDEX100 (MEMDEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 990.03M $ 990.03M $ 990.03M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 $ 0.000103678291558046 Praegune hind: $ 0.002242 $ 0.002242 $ 0.002242 Lisateave MEMDEX100 (MEMDEX) hinna kohta

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MEMDEX100 (MEMDEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEMDEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEMDEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEMDEX tokeni tokenoomikat, avastage MEMDEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEMDEX Kas olete huvitatud MEMDEX100 (MEMDEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MEMDEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MEMDEX MEXC-ist osta!

MEMDEX100 (MEMDEX) hinna ajalugu MEMDEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEMDEX hinna ajalugu kohe!

MEMDEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEMDEX võiks suunduda? Meie MEMDEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MEMDEX tokeni hinna ennustust kohe!

