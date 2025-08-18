MEMDEX100 (MEMDEX) reaalajas hind on $ 0.002143. Viimase 24 tunni jooksul MEMDEX kaubeldud madalaim $ 0.00212 ja kõrgeim $ 0.002175 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09474890563683844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000103678291558046.
Lüliajalise tootluse osas on MEMDEX muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -5.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MEMDEX100 (MEMDEX) – turuteave
MEMDEX100 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.44K 24 tunnise kauplemismahuga. MEMDEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 990025017.24. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
MEMDEX100 (MEMDEX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MEMDEX100 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001794
-0.83%
30 päeva
$ -0.000135
-5.93%
60 päeva
$ -0.000835
-28.04%
90 päeva
$ -0.000023
-1.07%
MEMDEX100 Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEMDEX muutuse $ -0.00001794 (-0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MEMDEX100 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000135 (-5.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MEMDEX100 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEMDEX $ -0.000835 (-28.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MEMDEX100 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000023 (-1.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MEMDEX100 (MEMDEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Memdex100 is the backbone of the global financial ecosystem. Using quantum powered Al oracles to make profit for the entire degen universe.
MEMDEX100 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MEMDEX100 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEMDEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MEMDEX100 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MEMDEX100 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MEMDEX100 hinna ennustus (USD)
Kui palju on MEMDEX100 (MEMDEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MEMDEX100 (MEMDEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MEMDEX100 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MEMDEX100 (MEMDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MEMDEX100 (MEMDEX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MEMDEX100 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MEMDEX100 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.