MEMDEX100 hind(MEMDEX)

1 MEMDEX/USD reaalajas hind:

$0.002143
$0.002143
-0.83%1D
USD
MEMDEX100 (MEMDEX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:46:24 (UTC+8)

MEMDEX100 (MEMDEX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00212
$ 0.00212
24 h madal
$ 0.002175
$ 0.002175
24 h kõrge

$ 0.00212
$ 0.00212

$ 0.002175
$ 0.002175

$ 0.09474890563683844
$ 0.09474890563683844

$ 0.000103678291558046
$ 0.000103678291558046

+0.51%

-0.83%

-5.93%

-5.93%

MEMDEX100 (MEMDEX) reaalajas hind on $ 0.002143. Viimase 24 tunni jooksul MEMDEX kaubeldud madalaim $ 0.00212 ja kõrgeim $ 0.002175 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEMDEXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09474890563683844 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000103678291558046.

Lüliajalise tootluse osas on MEMDEX muutunud +0.51% viimase tunni jooksul, -0.83% 24 tunni vältel -5.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MEMDEX100 (MEMDEX) – turuteave

No.4094

$ 0.00
$ 0.00

$ 55.44K
$ 55.44K

$ 2.12M
$ 2.12M

0.00
0.00

990,025,017.24
990,025,017.24

SOL

MEMDEX100 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.44K 24 tunnise kauplemismahuga. MEMDEX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 990025017.24. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

MEMDEX100 (MEMDEX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse MEMDEX100 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001794-0.83%
30 päeva$ -0.000135-5.93%
60 päeva$ -0.000835-28.04%
90 päeva$ -0.000023-1.07%
MEMDEX100 Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEMDEX muutuse $ -0.00001794 (-0.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

MEMDEX100 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000135 (-5.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

MEMDEX100 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEMDEX $ -0.000835 (-28.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

MEMDEX100 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000023 (-1.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada MEMDEX100 (MEMDEX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe MEMDEX100 hinnaajaloo lehte.

Mis on MEMDEX100 (MEMDEX)

Memdex100 is the backbone of the global financial ecosystem. Using quantum powered Al oracles to make profit for the entire degen universe.

MEMDEX100 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MEMDEX100 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEMDEX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse MEMDEX100 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MEMDEX100 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

MEMDEX100 hinna ennustus (USD)

Kui palju on MEMDEX100 (MEMDEX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MEMDEX100 (MEMDEX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MEMDEX100 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MEMDEX100 hinna ennustust kohe!

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenoomika

MEMDEX100 (MEMDEX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEMDEX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

MEMDEX100 (MEMDEX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas MEMDEX100 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MEMDEX100 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEMDEX kohalike valuutade suhtes

1 MEMDEX100(MEMDEX)/VND
56.393045
1 MEMDEX100(MEMDEX)/AUD
A$0.00325736
1 MEMDEX100(MEMDEX)/GBP
0.00156439
1 MEMDEX100(MEMDEX)/EUR
0.00182155
1 MEMDEX100(MEMDEX)/USD
$0.002143
1 MEMDEX100(MEMDEX)/MYR
RM0.00902203
1 MEMDEX100(MEMDEX)/TRY
0.08741297
1 MEMDEX100(MEMDEX)/JPY
¥0.315021
1 MEMDEX100(MEMDEX)/ARS
ARS$2.77949243
1 MEMDEX100(MEMDEX)/RUB
0.17081853
1 MEMDEX100(MEMDEX)/INR
0.18753393
1 MEMDEX100(MEMDEX)/IDR
Rp34.56451129
1 MEMDEX100(MEMDEX)/KRW
2.97636984
1 MEMDEX100(MEMDEX)/PHP
0.12118665
1 MEMDEX100(MEMDEX)/EGP
￡E.0.10342118
1 MEMDEX100(MEMDEX)/BRL
R$0.0115722
1 MEMDEX100(MEMDEX)/CAD
C$0.00295734
1 MEMDEX100(MEMDEX)/BDT
0.26024592
1 MEMDEX100(MEMDEX)/NGN
3.28680482
1 MEMDEX100(MEMDEX)/UAH
0.08831303
1 MEMDEX100(MEMDEX)/VES
Bs0.289305
1 MEMDEX100(MEMDEX)/CLP
$2.065852
1 MEMDEX100(MEMDEX)/PKR
Rs0.60706904
1 MEMDEX100(MEMDEX)/KZT
1.16024163
1 MEMDEX100(MEMDEX)/THB
฿0.0692189
1 MEMDEX100(MEMDEX)/TWD
NT$0.06435429
1 MEMDEX100(MEMDEX)/AED
د.إ0.00786481
1 MEMDEX100(MEMDEX)/CHF
Fr0.0017144
1 MEMDEX100(MEMDEX)/HKD
HK$0.01675826
1 MEMDEX100(MEMDEX)/AMD
֏0.81918318
1 MEMDEX100(MEMDEX)/MAD
.د.م0.01926557
1 MEMDEX100(MEMDEX)/MXN
$0.04043841
1 MEMDEX100(MEMDEX)/PLN
0.00780052
1 MEMDEX100(MEMDEX)/RON
лв0.00925776
1 MEMDEX100(MEMDEX)/SEK
kr0.02046565
1 MEMDEX100(MEMDEX)/BGN
лв0.00357881
1 MEMDEX100(MEMDEX)/HUF
Ft0.7234768
1 MEMDEX100(MEMDEX)/CZK
0.0447887
1 MEMDEX100(MEMDEX)/KWD
د.ك0.000653615
1 MEMDEX100(MEMDEX)/ILS
0.00722191
1 MEMDEX100(MEMDEX)/NOK
kr0.02183717
1 MEMDEX100(MEMDEX)/NZD
$0.00360024

MEMDEX100 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest MEMDEX100 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse MEMDEX100 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MEMDEX100 kohta

Kui palju on MEMDEX100 (MEMDEX) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEMDEX hind USD on 0.002143 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEMDEX/USD hind?
Praegune hind MEMDEX/USD on $ 0.002143. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MEMDEX100 turukapitalisatsioon?
MEMDEX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEMDEX ringlev varu?
MEMDEX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEMDEX (ATH) hind?
MEMDEX saavutab ATH hinna summas 0.09474890563683844 USD.
Mis oli kõigi aegade MEMDEX madalaim (ATL) hind?
MEMDEX nägi ATL hinda summas 0.000103678291558046 USD.
Milline on MEMDEX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEMDEX kauplemismaht on $ 55.44K USD.
Kas MEMDEX sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEMDEX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEMDEX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:46:24 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

