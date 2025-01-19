Melania Meme (MELANIA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Melania Meme (MELANIA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

Melania Meme (MELANIA) teave

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Ametlik veebisait:
https://melaniameme.com/
Plokiahela Explorer:
https://solscan.io/token/FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Melania Meme (MELANIA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Melania Meme (MELANIA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 172.54M
Koguvaru:
$ 1000.00M
Ringlev varu:
$ 842.50M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 204.80M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 45
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.1664164719097275
Praegune hind:
$ 0.2048
Melania Meme (MELANIA) põhjalik tokeni struktuur

Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas MELANIA tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.

Overview

  • Blockchain: Solana
  • Token Address: FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P
  • Total Supply: 1,000,000,000 MELANIA

Issuance Mechanism

  • Type: Fungible SPL token on Solana
  • Initial Circulation: 250,000,000 tokens at launch (25% of total supply)
  • Minting: All tokens were created at genesis; no ongoing inflation or minting.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyUnlock/Lock DetailsRecipient/Use Case
Liquidity10%100% unlocked at TGE (Token Generation Event)DEX liquidity pools
Public Distribution15%100% unlocked at TGEPublic sale/airdrop
Team Vesting35%1 month lock, then 10% unlock, 90% linear over 12 mo.Team & advisors
Treasury20%100% unlocked at 13 monthsProject treasury
Community20%100% unlocked at 13 monthsCommunity/incentives

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: $MELANIA is a meme coin and digital collectible, intended as an expression of support for the Melania brand and associated artwork.
  • Utility: No explicit utility, governance, or fee-sharing. Not designed as an investment, security, or for ecosystem development.
  • Acquisition: Can be purchased on DEXs (e.g., Raydium, Serum) or via the official website using debit card or crypto.
  • Incentives: No staking, yield, or rewards for holding. Community and treasury allocations may be used for future engagement or promotional activities, but no formal incentive program is defined.

Locking and Unlocking Mechanism

Team Vesting Schedule

  • Day 1–30: Initial lock period (no team tokens unlocked)
  • Day 30: 10% of team allocation unlocked (3.5% of total supply)
  • Months 2–13: Remaining 90% of team allocation vests linearly (approx. 2.625% of total supply per month)
  • Month 13: Full team vesting completed

Other Allocations

  • Liquidity & Public Distribution: Fully unlocked at TGE (January 19, 2025)
  • Treasury & Community: Fully unlocked after 13 months (February 18, 2026)

Unlocking Table (Key Events)

DateAllocationAmount UnlockedUnlock TypeNotes
2025-01-19Liquidity100,000,000Instant10% at TGE
2025-01-19Public Distribution150,000,000Instant15% at TGE
2025-02-18Team Vesting35,000,000Instant10% of team allocation (3.5% total)
2025-02-18–2026-01-18Team Vesting26,250,000/monthMonthlyLinear vesting (90% of team allocation)
2026-02-18Treasury200,000,000Instant20% unlocked after 13 months
2026-02-18Community200,000,000Instant20% unlocked after 13 months

Additional Notes

  • No Locking for Holders: There is no staking, user lockup, or yield mechanism for regular holders.
  • No Explicit Incentive Mechanism: The token is not designed to provide dividends, interest, or other forms of compensation.
  • Transparency Concerns: Reports indicate a high concentration of supply among team wallets and some insider selling, which has led to community concerns about transparency and long-term value.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceAll tokens minted at genesis; no ongoing inflation
AllocationSee allocation table above
Usage/IncentiveMeme coin, digital collectible, no explicit utility or rewards
LockingTeam tokens locked 1 month, then linear vesting; treasury/community locked 13 months
UnlockingSee unlocking table above

References

  • Official Website: melaniameme.com
  • Solana Token Address: FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P

Implications and Considerations

  • Aggressive Unlock Schedule: The relatively short vesting period for the team (13 months) and large allocations to insiders may increase selling pressure and volatility, as observed in price history.
  • No Ecosystem Utility: $MELANIA is positioned purely as a meme coin, with no roadmap for utility, governance, or ecosystem development.
  • Community Risk: High concentration of supply and lack of formal incentives or utility may limit long-term community engagement and price stability.
  • Market Behavior: The token’s value is driven by speculation, social media trends, and association with public figures, rather than fundamental utility.

Caution: $MELANIA is a speculative asset with no underlying product or service, and its tokenomics favor early insiders. Prospective participants should exercise caution and not treat it as an investment.

Melania Meme (MELANIA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Melania Meme (MELANIA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MELANIA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MELANIA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MELANIA tokeni tokenoomikat, avastage MELANIA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MELANIA

Kas olete huvitatud Melania Meme (MELANIA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MELANIA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Melania Meme (MELANIA) hinna ajalugu

MELANIA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

MELANIA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MELANIA võiks suunduda? Meie MELANIA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.