Melania Meme (MELANIA) reaalajas hind on $ 0.2232. Viimase 24 tunni jooksul MELANIA kaubeldud madalaim $ 0.212 ja kõrgeim $ 0.2246 näitab aktiivset turu volatiivsust. MELANIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.732949556597482 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1664164719097275.
Lüliajalise tootluse osas on MELANIA muutunud +1.68% viimase tunni jooksul, +0.72% 24 tunni vältel -1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Melania Meme (MELANIA) – turuteave
No.252
$ 188.05M
$ 188.05M$ 188.05M
$ 69.58K
$ 69.58K$ 69.58K
$ 223.20M
$ 223.20M$ 223.20M
842.50M
842.50M 842.50M
999,997,670.928861
999,997,670.928861 999,997,670.928861
0.01%
SOL
Melania Meme praegune turukapitalisatsioon on $ 188.05M$ 69.58K 24 tunnise kauplemismahuga. MELANIA ringlev varu on 842.50M, mille koguvaru on 999997670.928861. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Melania Meme (MELANIA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Melania Meme tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.001598
+0.72%
30 päeva
$ -0.023
-9.35%
60 päeva
$ -0.0269
-10.76%
90 päeva
$ -0.1202
-35.01%
Melania Meme Hinnamuutus täna
Täna registreeris MELANIA muutuse $ +0.001598 (+0.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Melania Meme 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.023 (-9.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Melania Meme 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MELANIA $ -0.0269 (-10.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Melania Meme 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1202 (-35.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Melania Meme (MELANIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.
Melania Meme on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Melania Meme investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MELANIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Melania Meme kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Melania Meme ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Melania Meme hinna ennustus (USD)
Kui palju on Melania Meme (MELANIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Melania Meme (MELANIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Melania Meme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Melania Meme (MELANIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MELANIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Melania Meme (MELANIA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Melania Meme osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Melania Meme osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.