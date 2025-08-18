Rohkem infot MELANIA

Melania Meme logo

Melania Meme hind(MELANIA)

1 MELANIA/USD reaalajas hind:

$0.2236
$0.2236
+0.72%1D
USD
Melania Meme (MELANIA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:52 (UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.212
$ 0.212
24 h madal
$ 0.2246
$ 0.2246
24 h kõrge

$ 0.212
$ 0.212

$ 0.2246
$ 0.2246

$ 13.732949556597482
$ 13.732949556597482

$ 0.1664164719097275
$ 0.1664164719097275

+1.68%

+0.72%

-1.51%

-1.51%

Melania Meme (MELANIA) reaalajas hind on $ 0.2232. Viimase 24 tunni jooksul MELANIA kaubeldud madalaim $ 0.212 ja kõrgeim $ 0.2246 näitab aktiivset turu volatiivsust. MELANIAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.732949556597482 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1664164719097275.

Lüliajalise tootluse osas on MELANIA muutunud +1.68% viimase tunni jooksul, +0.72% 24 tunni vältel -1.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Melania Meme (MELANIA) – turuteave

No.252

$ 188.05M
$ 188.05M

$ 69.58K
$ 69.58K

$ 223.20M
$ 223.20M

842.50M
842.50M

999,997,670.928861
999,997,670.928861

0.01%

SOL

Melania Meme praegune turukapitalisatsioon on $ 188.05M $ 69.58K 24 tunnise kauplemismahuga. MELANIA ringlev varu on 842.50M, mille koguvaru on 999997670.928861. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Melania Meme (MELANIA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Melania Meme tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.001598+0.72%
30 päeva$ -0.023-9.35%
60 päeva$ -0.0269-10.76%
90 päeva$ -0.1202-35.01%
Melania Meme Hinnamuutus täna

Täna registreeris MELANIA muutuse $ +0.001598 (+0.72%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Melania Meme 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.023 (-9.35%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Melania Meme 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MELANIA $ -0.0269 (-10.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Melania Meme 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1202 (-35.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Melania Meme (MELANIA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Melania Meme hinnaajaloo lehte.

Mis on Melania Meme (MELANIA)

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

Melania Meme on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Melania Meme investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MELANIA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Melania Meme kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Melania Meme ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Melania Meme hinna ennustus (USD)

Kui palju on Melania Meme (MELANIA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Melania Meme (MELANIA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Melania Meme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Melania Meme hinna ennustust kohe!

Melania Meme (MELANIA) tokenoomika

Melania Meme (MELANIA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MELANIA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Melania Meme (MELANIA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Melania Meme osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Melania Meme osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MELANIA kohalike valuutade suhtes

1 Melania Meme(MELANIA)/VND
5,873.508
1 Melania Meme(MELANIA)/AUD
A$0.339264
1 Melania Meme(MELANIA)/GBP
0.162936
1 Melania Meme(MELANIA)/EUR
0.18972
1 Melania Meme(MELANIA)/USD
$0.2232
1 Melania Meme(MELANIA)/MYR
RM0.939672
1 Melania Meme(MELANIA)/TRY
9.104328
1 Melania Meme(MELANIA)/JPY
¥32.8104
1 Melania Meme(MELANIA)/ARS
ARS$289.492632
1 Melania Meme(MELANIA)/RUB
17.791272
1 Melania Meme(MELANIA)/INR
19.532232
1 Melania Meme(MELANIA)/IDR
Rp3,599.999496
1 Melania Meme(MELANIA)/KRW
309.998016
1 Melania Meme(MELANIA)/PHP
12.62196
1 Melania Meme(MELANIA)/EGP
￡E.10.771632
1 Melania Meme(MELANIA)/BRL
R$1.20528
1 Melania Meme(MELANIA)/CAD
C$0.308016
1 Melania Meme(MELANIA)/BDT
27.105408
1 Melania Meme(MELANIA)/NGN
342.330768
1 Melania Meme(MELANIA)/UAH
9.198072
1 Melania Meme(MELANIA)/VES
Bs30.132
1 Melania Meme(MELANIA)/CLP
$215.1648
1 Melania Meme(MELANIA)/PKR
Rs63.228096
1 Melania Meme(MELANIA)/KZT
120.842712
1 Melania Meme(MELANIA)/THB
฿7.229448
1 Melania Meme(MELANIA)/TWD
NT$6.702696
1 Melania Meme(MELANIA)/AED
د.إ0.819144
1 Melania Meme(MELANIA)/CHF
Fr0.17856
1 Melania Meme(MELANIA)/HKD
HK$1.745424
1 Melania Meme(MELANIA)/AMD
֏85.320432
1 Melania Meme(MELANIA)/MAD
.د.م2.006568
1 Melania Meme(MELANIA)/MXN
$4.211784
1 Melania Meme(MELANIA)/PLN
0.812448
1 Melania Meme(MELANIA)/RON
лв0.964224
1 Melania Meme(MELANIA)/SEK
kr2.13156
1 Melania Meme(MELANIA)/BGN
лв0.372744
1 Melania Meme(MELANIA)/HUF
Ft75.35232
1 Melania Meme(MELANIA)/CZK
4.66488
1 Melania Meme(MELANIA)/KWD
د.ك0.068076
1 Melania Meme(MELANIA)/ILS
0.752184
1 Melania Meme(MELANIA)/NOK
kr2.274408
1 Melania Meme(MELANIA)/NZD
$0.374976

Melania Meme ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Melania Meme võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Melania Meme ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Melania Meme kohta

Kui palju on Melania Meme (MELANIA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MELANIA hind USD on 0.2232 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MELANIA/USD hind?
Praegune hind MELANIA/USD on $ 0.2232. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Melania Meme turukapitalisatsioon?
MELANIA turukapitalisatsioon on $ 188.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MELANIA ringlev varu?
MELANIA ringlev varu on 842.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MELANIA (ATH) hind?
MELANIA saavutab ATH hinna summas 13.732949556597482 USD.
Mis oli kõigi aegade MELANIA madalaim (ATL) hind?
MELANIA nägi ATL hinda summas 0.1664164719097275 USD.
Milline on MELANIA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MELANIA kauplemismaht on $ 69.58K USD.
Kas MELANIA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MELANIA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MELANIA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:27:52 (UTC+8)

Melania Meme (MELANIA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
