Mei Solutions hind(MEI)

1 MEI/USD reaalajas hind:

$0.00708
-2.47%1D
USD
Mei Solutions (MEI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:37:14 (UTC+8)

Mei Solutions (MEI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00632
24 h madal
$ 0.0075
24 h kõrge

$ 0.00632
$ 0.0075
$ 0.6452162589577363
$ 0.002187570966235167
+1.00%

-2.46%

-30.69%

-30.69%

Mei Solutions (MEI) reaalajas hind on $ 0.00707. Viimase 24 tunni jooksul MEI kaubeldud madalaim $ 0.00632 ja kõrgeim $ 0.0075 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6452162589577363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002187570966235167.

Lüliajalise tootluse osas on MEI muutunud +1.00% viimase tunni jooksul, -2.46% 24 tunni vältel -30.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mei Solutions (MEI) – turuteave

No.4605

$ 0.00
$ 82.66K
$ 7.07M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SOL

Mei Solutions praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 82.66K 24 tunnise kauplemismahuga. MEI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.07M.

Mei Solutions (MEI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Mei Solutions tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001793-2.46%
30 päeva$ -0.00809-53.37%
60 päeva$ -0.02666-79.04%
90 päeva$ -0.00299-29.73%
Mei Solutions Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEI muutuse $ -0.0001793 (-2.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Mei Solutions 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00809 (-53.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Mei Solutions 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEI $ -0.02666 (-79.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Mei Solutions 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00299 (-29.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Mei Solutions (MEI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Mei Solutions hinnaajaloo lehte.

Mis on Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Mei Solutions on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Mei Solutions investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Mei Solutions kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Mei Solutions ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Mei Solutions hinna ennustus (USD)

Kui palju on Mei Solutions (MEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mei Solutions (MEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mei Solutions nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Mei Solutions hinna ennustust kohe!

Mei Solutions (MEI) tokenoomika

Mei Solutions (MEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Mei Solutions (MEI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Mei Solutions osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Mei Solutions osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEI kohalike valuutade suhtes

1 Mei Solutions(MEI)/VND
186.04705
1 Mei Solutions(MEI)/AUD
A$0.0107464
1 Mei Solutions(MEI)/GBP
0.0051611
1 Mei Solutions(MEI)/EUR
0.0060095
1 Mei Solutions(MEI)/USD
$0.00707
1 Mei Solutions(MEI)/MYR
RM0.0297647
1 Mei Solutions(MEI)/TRY
0.2883853
1 Mei Solutions(MEI)/JPY
¥1.03929
1 Mei Solutions(MEI)/ARS
ARS$9.1698607
1 Mei Solutions(MEI)/RUB
0.5635497
1 Mei Solutions(MEI)/INR
0.6186957
1 Mei Solutions(MEI)/IDR
Rp114.0322421
1 Mei Solutions(MEI)/KRW
9.8193816
1 Mei Solutions(MEI)/PHP
0.3998085
1 Mei Solutions(MEI)/EGP
￡E.0.3411982
1 Mei Solutions(MEI)/BRL
R$0.038178
1 Mei Solutions(MEI)/CAD
C$0.0097566
1 Mei Solutions(MEI)/BDT
0.8585808
1 Mei Solutions(MEI)/NGN
10.8435418
1 Mei Solutions(MEI)/UAH
0.2913547
1 Mei Solutions(MEI)/VES
Bs0.95445
1 Mei Solutions(MEI)/CLP
$6.81548
1 Mei Solutions(MEI)/PKR
Rs2.0027896
1 Mei Solutions(MEI)/KZT
3.8277687
1 Mei Solutions(MEI)/THB
฿0.2289973
1 Mei Solutions(MEI)/TWD
NT$0.2123121
1 Mei Solutions(MEI)/AED
د.إ0.0259469
1 Mei Solutions(MEI)/CHF
Fr0.005656
1 Mei Solutions(MEI)/HKD
HK$0.0552874
1 Mei Solutions(MEI)/AMD
֏2.7025782
1 Mei Solutions(MEI)/MAD
.د.م0.0635593
1 Mei Solutions(MEI)/MXN
$0.1334109
1 Mei Solutions(MEI)/PLN
0.0257348
1 Mei Solutions(MEI)/RON
лв0.0305424
1 Mei Solutions(MEI)/SEK
kr0.0675185
1 Mei Solutions(MEI)/BGN
лв0.0118069
1 Mei Solutions(MEI)/HUF
Ft2.386832
1 Mei Solutions(MEI)/CZK
0.147763
1 Mei Solutions(MEI)/KWD
د.ك0.00215635
1 Mei Solutions(MEI)/ILS
0.0238259
1 Mei Solutions(MEI)/NOK
kr0.0720433
1 Mei Solutions(MEI)/NZD
$0.0118776

Mei Solutions ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Mei Solutions võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Mei Solutions ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Mei Solutions kohta

Kui palju on Mei Solutions (MEI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEI hind USD on 0.00707 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEI/USD hind?
Praegune hind MEI/USD on $ 0.00707. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Mei Solutions turukapitalisatsioon?
MEI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEI ringlev varu?
MEI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEI (ATH) hind?
MEI saavutab ATH hinna summas 0.6452162589577363 USD.
Mis oli kõigi aegade MEI madalaim (ATL) hind?
MEI nägi ATL hinda summas 0.002187570966235167 USD.
Milline on MEI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEI kauplemismaht on $ 82.66K USD.
Kas MEI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

