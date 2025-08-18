Mei Solutions (MEI) reaalajas hind on $ 0.00707. Viimase 24 tunni jooksul MEI kaubeldud madalaim $ 0.00632 ja kõrgeim $ 0.0075 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6452162589577363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002187570966235167.
Lüliajalise tootluse osas on MEI muutunud +1.00% viimase tunni jooksul, -2.46% 24 tunni vältel -30.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Mei Solutions (MEI) – turuteave
Mei Solutions praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 82.66K 24 tunnise kauplemismahuga. MEI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.07M.
Mei Solutions (MEI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Mei Solutions tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001793
-2.46%
30 päeva
$ -0.00809
-53.37%
60 päeva
$ -0.02666
-79.04%
90 päeva
$ -0.00299
-29.73%
Mei Solutions Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEI muutuse $ -0.0001793 (-2.46%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Mei Solutions 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00809 (-53.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Mei Solutions 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEI $ -0.02666 (-79.04%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Mei Solutions 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00299 (-29.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.
Mei Solutions hinna ennustus (USD)
Kui palju on Mei Solutions (MEI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Mei Solutions (MEI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Mei Solutions nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Mei Solutions (MEI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
