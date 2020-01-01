Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Metagalaxy Land (MEGALAND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Metagalaxy Land (MEGALAND) teave MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys. Ametlik veebisait: https://metagalaxyland.com/ Valge raamat: https://metagalaxy.land/litepaper/v2.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xcAb1fd29D6FD64bB63471B666e8dbfC1915bF90E Ostke MEGALAND kohe!

Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Metagalaxy Land (MEGALAND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 97.70K $ 97.70K $ 97.70K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 97.70K $ 97.70K $ 97.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0007104 $ 0.0007104 $ 0.0007104 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 $ 0.000000000161726624 Praegune hind: $ 0.0000977 $ 0.0000977 $ 0.0000977 Lisateave Metagalaxy Land (MEGALAND) hinna kohta

Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEGALAND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEGALAND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEGALAND tokeni tokenoomikat, avastage MEGALAND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MEGALAND Kas olete huvitatud Metagalaxy Land (MEGALAND) lisamisest oma portfooliosse?

Metagalaxy Land (MEGALAND) hinna ajalugu MEGALAND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEGALAND hinna ajalugu kohe!

MEGALAND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MEGALAND võiks suunduda? Meie MEGALAND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

