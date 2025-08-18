Rohkem infot MEGALAND

Metagalaxy Land logo

Metagalaxy Land hind(MEGALAND)

1 MEGALAND/USD reaalajas hind:

$0.0000978
$0.0000978$0.0000978
-0.71%1D
USD
Metagalaxy Land (MEGALAND) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:06:37 (UTC+8)

Metagalaxy Land (MEGALAND) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000968
$ 0.0000968$ 0.0000968
24 h madal
$ 0.0000988
$ 0.0000988$ 0.0000988
24 h kõrge

$ 0.0000968
$ 0.0000968$ 0.0000968

$ 0.0000988
$ 0.0000988$ 0.0000988

$ 0.000624642105956316
$ 0.000624642105956316$ 0.000624642105956316

$ 0.000000000161726624
$ 0.000000000161726624$ 0.000000000161726624

-0.82%

-0.71%

-1.02%

-1.02%

Metagalaxy Land (MEGALAND) reaalajas hind on $ 0.0000978. Viimase 24 tunni jooksul MEGALAND kaubeldud madalaim $ 0.0000968 ja kõrgeim $ 0.0000988 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEGALANDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000624642105956316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000161726624.

Lüliajalise tootluse osas on MEGALAND muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Metagalaxy Land (MEGALAND) – turuteave

No.2797

$ 97.80K
$ 97.80K$ 97.80K

$ 131.97K
$ 131.97K$ 131.97K

$ 97.80K
$ 97.80K$ 97.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Metagalaxy Land praegune turukapitalisatsioon on $ 97.80K $ 131.97K 24 tunnise kauplemismahuga. MEGALAND ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Metagalaxy Land (MEGALAND) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Metagalaxy Land tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000699-0.71%
30 päeva$ -0.0000087-8.17%
60 päeva$ -0.0000133-11.98%
90 päeva$ +0.0000617+170.91%
Metagalaxy Land Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEGALAND muutuse $ -0.000000699 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Metagalaxy Land 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000087 (-8.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Metagalaxy Land 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEGALAND $ -0.0000133 (-11.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Metagalaxy Land 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000617 (+170.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Metagalaxy Land (MEGALAND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Metagalaxy Land hinnaajaloo lehte.

Mis on Metagalaxy Land (MEGALAND)

MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.

Metagalaxy Land on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metagalaxy Land investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEGALAND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Metagalaxy Land kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metagalaxy Land ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Metagalaxy Land hinna ennustus (USD)

Kui palju on Metagalaxy Land (MEGALAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metagalaxy Land (MEGALAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metagalaxy Land nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Metagalaxy Land hinna ennustust kohe!

Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenoomika

Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEGALAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Metagalaxy Land (MEGALAND) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Metagalaxy Land osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metagalaxy Land osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEGALAND kohalike valuutade suhtes

1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/VND
2.573607
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/AUD
A$0.000149634
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/GBP
0.000071394
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/EUR
0.00008313
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/USD
$0.0000978
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/MYR
RM0.000411738
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/TRY
0.00399513
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/JPY
¥0.0143766
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/ARS
ARS$0.126683274
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/RUB
0.007788792
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/INR
0.008558478
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/IDR
Rp1.577419134
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/KRW
0.135832464
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/PHP
0.00553059
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/EGP
￡E.0.004715916
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/BRL
R$0.00052812
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/CAD
C$0.000134964
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/BDT
0.011876832
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/NGN
0.149999772
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/UAH
0.004030338
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/VES
Bs0.013203
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/CLP
$0.0942792
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/PKR
Rs0.027704784
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/KZT
0.052949898
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/THB
฿0.003164808
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/TWD
NT$0.002936934
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/AED
د.إ0.000358926
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/CHF
Fr0.00007824
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/HKD
HK$0.000764796
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/AMD
֏0.037385028
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/MAD
.د.م0.000879222
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/MXN
$0.001830816
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/PLN
0.000355014
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/RON
лв0.000422496
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/SEK
kr0.000932034
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/BGN
лв0.000163326
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/HUF
Ft0.032995764
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/CZK
0.002043042
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/KWD
د.ك0.000029829
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/ILS
0.000329586
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/NOK
kr0.000993648
1 Metagalaxy Land(MEGALAND)/NZD
$0.000164304

Metagalaxy Land ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Metagalaxy Land võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Metagalaxy Land ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Metagalaxy Land kohta

Kui palju on Metagalaxy Land (MEGALAND) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEGALAND hind USD on 0.0000978 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEGALAND/USD hind?
Praegune hind MEGALAND/USD on $ 0.0000978. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Metagalaxy Land turukapitalisatsioon?
MEGALAND turukapitalisatsioon on $ 97.80K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEGALAND ringlev varu?
MEGALAND ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEGALAND (ATH) hind?
MEGALAND saavutab ATH hinna summas 0.000624642105956316 USD.
Mis oli kõigi aegade MEGALAND madalaim (ATL) hind?
MEGALAND nägi ATL hinda summas 0.000000000161726624 USD.
Milline on MEGALAND kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEGALAND kauplemismaht on $ 131.97K USD.
Kas MEGALAND sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEGALAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEGALAND hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:06:37 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

