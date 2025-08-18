Metagalaxy Land (MEGALAND) reaalajas hind on $ 0.0000978. Viimase 24 tunni jooksul MEGALAND kaubeldud madalaim $ 0.0000968 ja kõrgeim $ 0.0000988 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEGALANDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000624642105956316 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000161726624.
Lüliajalise tootluse osas on MEGALAND muutunud -0.82% viimase tunni jooksul, -0.71% 24 tunni vältel -1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Metagalaxy Land (MEGALAND) – turuteave
No.2797
$ 97.80K
$ 131.97K
$ 97.80K
1.00B
1,000,000,000
BSC
Metagalaxy Land praegune turukapitalisatsioon on $ 97.80K$ 131.97K 24 tunnise kauplemismahuga. MEGALAND ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Metagalaxy Land (MEGALAND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Metagalaxy Land tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000699
-0.71%
30 päeva
$ -0.0000087
-8.17%
60 päeva
$ -0.0000133
-11.98%
90 päeva
$ +0.0000617
+170.91%
Metagalaxy Land Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEGALAND muutuse $ -0.000000699 (-0.71%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Metagalaxy Land 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000087 (-8.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Metagalaxy Land 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEGALAND $ -0.0000133 (-11.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Metagalaxy Land 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000617 (+170.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Metagalaxy Land (MEGALAND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MetaGalaxy Land offers a blockchain-based next-generation gaming platform and gaming exchange where Investors are able to create and exchange their own customized Planets as NFT’s and participate in the Game as Space Cowboys.
Metagalaxy Land on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Metagalaxy Land investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEGALAND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Metagalaxy Land kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Metagalaxy Land ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Metagalaxy Land hinna ennustus (USD)
Kui palju on Metagalaxy Land (MEGALAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Metagalaxy Land (MEGALAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Metagalaxy Land nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Metagalaxy Land (MEGALAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEGALAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Metagalaxy Land (MEGALAND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Metagalaxy Land osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Metagalaxy Land osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
