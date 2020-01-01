METAVERSE FACE (MEFA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi METAVERSE FACE (MEFA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

METAVERSE FACE (MEFA) teave Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse. Ametlik veebisait: https://metaversefacemaker.com/ Valge raamat: https://whitepaper.metaversefacemaker.com/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x6ad0f087501eee603aeda0407c52864bc7f83322 Ostke MEFA kohe!

METAVERSE FACE (MEFA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage METAVERSE FACE (MEFA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 312.30K $ 312.30K $ 312.30K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 9.52B $ 9.52B $ 9.52B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 328.20K $ 328.20K $ 328.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0014601 $ 0.0014601 $ 0.0014601 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 $ 0.000000005523294198 Praegune hind: $ 0.00003282 $ 0.00003282 $ 0.00003282 Lisateave METAVERSE FACE (MEFA) hinna kohta

METAVERSE FACE (MEFA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud METAVERSE FACE (MEFA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MEFA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MEFA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MEFA tokeni tokenoomikat, avastage MEFA tokeni reaalajas hinda!

METAVERSE FACE (MEFA) hinna ajalugu MEFA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MEFA hinna ajalugu kohe!

