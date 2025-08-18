Rohkem infot MEFA

METAVERSE FACE hind(MEFA)

1 MEFA/USD reaalajas hind:

$0.00003381
$0.00003381
+2.33%1D
USD
METAVERSE FACE (MEFA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:56:42 (UTC+8)

METAVERSE FACE (MEFA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00003211
$ 0.00003211
24 h madal
$ 0.00003425
$ 0.00003425
24 h kõrge

$ 0.00003211
$ 0.00003211

$ 0.00003425
$ 0.00003425

$ 0.001493633405415711
$ 0.001493633405415711

$ 0.000000005523294198
$ 0.000000005523294198

-0.74%

+2.33%

+11.87%

+11.87%

METAVERSE FACE (MEFA) reaalajas hind on $ 0.00003381. Viimase 24 tunni jooksul MEFA kaubeldud madalaim $ 0.00003211 ja kõrgeim $ 0.00003425 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEFAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001493633405415711 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000005523294198.

Lüliajalise tootluse osas on MEFA muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, +2.33% 24 tunni vältel +11.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

METAVERSE FACE (MEFA) – turuteave

No.2552

$ 321.72K
$ 321.72K

$ 52.96K
$ 52.96K

$ 338.10K
$ 338.10K

9.52B
9.52B

10,000,000,000
10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000

95.15%

BSC

METAVERSE FACE praegune turukapitalisatsioon on $ 321.72K $ 52.96K 24 tunnise kauplemismahuga. MEFA ringlev varu on 9.52B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 338.10K.

METAVERSE FACE (MEFA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse METAVERSE FACE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000007698+2.33%
30 päeva$ -0.00000199-5.56%
60 päeva$ -0.00000465-12.10%
90 päeva$ -0.0000003-0.88%
METAVERSE FACE Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEFA muutuse $ +0.0000007698 (+2.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

METAVERSE FACE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000199 (-5.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

METAVERSE FACE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEFA $ -0.00000465 (-12.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

METAVERSE FACE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000003 (-0.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada METAVERSE FACE (MEFA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe METAVERSE FACE hinnaajaloo lehte.

Mis on METAVERSE FACE (MEFA)

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

METAVERSE FACE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie METAVERSE FACE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEFA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse METAVERSE FACE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie METAVERSE FACE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

METAVERSE FACE hinna ennustus (USD)

Kui palju on METAVERSE FACE (MEFA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie METAVERSE FACE (MEFA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida METAVERSE FACE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake METAVERSE FACE hinna ennustust kohe!

METAVERSE FACE (MEFA) tokenoomika

METAVERSE FACE (MEFA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEFA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

METAVERSE FACE (MEFA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas METAVERSE FACE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust METAVERSE FACE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEFA kohalike valuutade suhtes

1 METAVERSE FACE(MEFA)/VND
0.88971015
1 METAVERSE FACE(MEFA)/AUD
A$0.0000517293
1 METAVERSE FACE(MEFA)/GBP
0.0000246813
1 METAVERSE FACE(MEFA)/EUR
0.0000287385
1 METAVERSE FACE(MEFA)/USD
$0.00003381
1 METAVERSE FACE(MEFA)/MYR
RM0.0001423401
1 METAVERSE FACE(MEFA)/TRY
0.0013791099
1 METAVERSE FACE(MEFA)/JPY
¥0.00497007
1 METAVERSE FACE(MEFA)/ARS
ARS$0.0438519081
1 METAVERSE FACE(MEFA)/RUB
0.002694657
1 METAVERSE FACE(MEFA)/INR
0.0029587131
1 METAVERSE FACE(MEFA)/IDR
Rp0.5453225043
1 METAVERSE FACE(MEFA)/KRW
0.0469580328
1 METAVERSE FACE(MEFA)/PHP
0.0019119555
1 METAVERSE FACE(MEFA)/EGP
￡E.0.0016313325
1 METAVERSE FACE(MEFA)/BRL
R$0.000182574
1 METAVERSE FACE(MEFA)/CAD
C$0.0000466578
1 METAVERSE FACE(MEFA)/BDT
0.0041058864
1 METAVERSE FACE(MEFA)/NGN
0.0518557494
1 METAVERSE FACE(MEFA)/UAH
0.0013933101
1 METAVERSE FACE(MEFA)/VES
Bs0.00456435
1 METAVERSE FACE(MEFA)/CLP
$0.03259284
1 METAVERSE FACE(MEFA)/PKR
Rs0.0095776968
1 METAVERSE FACE(MEFA)/KZT
0.0183050721
1 METAVERSE FACE(MEFA)/THB
฿0.0010947678
1 METAVERSE FACE(MEFA)/TWD
NT$0.0010153143
1 METAVERSE FACE(MEFA)/AED
د.إ0.0001240827
1 METAVERSE FACE(MEFA)/CHF
Fr0.000027048
1 METAVERSE FACE(MEFA)/HKD
HK$0.0002643942
1 METAVERSE FACE(MEFA)/AMD
֏0.0129242106
1 METAVERSE FACE(MEFA)/MAD
.د.م0.0003039519
1 METAVERSE FACE(MEFA)/MXN
$0.0006332613
1 METAVERSE FACE(MEFA)/PLN
0.0001227303
1 METAVERSE FACE(MEFA)/RON
лв0.0001460592
1 METAVERSE FACE(MEFA)/SEK
kr0.0003225474
1 METAVERSE FACE(MEFA)/BGN
лв0.0000564627
1 METAVERSE FACE(MEFA)/HUF
Ft0.011414256
1 METAVERSE FACE(MEFA)/CZK
0.0007073052
1 METAVERSE FACE(MEFA)/KWD
د.ك0.00001031205
1 METAVERSE FACE(MEFA)/ILS
0.0001139397
1 METAVERSE FACE(MEFA)/NOK
kr0.0003435096
1 METAVERSE FACE(MEFA)/NZD
$0.0000568008

METAVERSE FACE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest METAVERSE FACE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse METAVERSE FACE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse METAVERSE FACE kohta

Kui palju on METAVERSE FACE (MEFA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEFA hind USD on 0.00003381 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEFA/USD hind?
Praegune hind MEFA/USD on $ 0.00003381. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on METAVERSE FACE turukapitalisatsioon?
MEFA turukapitalisatsioon on $ 321.72K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEFA ringlev varu?
MEFA ringlev varu on 9.52B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEFA (ATH) hind?
MEFA saavutab ATH hinna summas 0.001493633405415711 USD.
Mis oli kõigi aegade MEFA madalaim (ATL) hind?
MEFA nägi ATL hinda summas 0.000000005523294198 USD.
Milline on MEFA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEFA kauplemismaht on $ 52.96K USD.
Kas MEFA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEFA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEFA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:56:42 (UTC+8)

METAVERSE FACE (MEFA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.00003381
