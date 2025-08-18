METAVERSE FACE (MEFA) reaalajas hind on $ 0.00003381. Viimase 24 tunni jooksul MEFA kaubeldud madalaim $ 0.00003211 ja kõrgeim $ 0.00003425 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEFAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001493633405415711 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000005523294198.
Lüliajalise tootluse osas on MEFA muutunud -0.74% viimase tunni jooksul, +2.33% 24 tunni vältel +11.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
METAVERSE FACE (MEFA) – turuteave
No.2552
$ 321.72K
$ 321.72K$ 321.72K
$ 52.96K
$ 52.96K$ 52.96K
$ 338.10K
$ 338.10K$ 338.10K
9.52B
9.52B 9.52B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
95.15%
BSC
METAVERSE FACE praegune turukapitalisatsioon on $ 321.72K$ 52.96K 24 tunnise kauplemismahuga. MEFA ringlev varu on 9.52B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 338.10K.
METAVERSE FACE (MEFA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse METAVERSE FACE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000007698
+2.33%
30 päeva
$ -0.00000199
-5.56%
60 päeva
$ -0.00000465
-12.10%
90 päeva
$ -0.0000003
-0.88%
METAVERSE FACE Hinnamuutus täna
Täna registreeris MEFA muutuse $ +0.0000007698 (+2.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
METAVERSE FACE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000199 (-5.56%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
METAVERSE FACE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEFA $ -0.00000465 (-12.10%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
METAVERSE FACE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000003 (-0.88%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada METAVERSE FACE (MEFA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.
METAVERSE FACE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie METAVERSE FACE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MEFA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse METAVERSE FACE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie METAVERSE FACE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
METAVERSE FACE hinna ennustus (USD)
Kui palju on METAVERSE FACE (MEFA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie METAVERSE FACE (MEFA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida METAVERSE FACE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
METAVERSE FACE (MEFA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEFA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
METAVERSE FACE (MEFA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas METAVERSE FACE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust METAVERSE FACE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.