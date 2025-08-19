Rohkem infot MEAL

MEAL Hinnainfo

MEAL Valge raamat

MEAL Ametlik veebisait

MEAL Tokenoomika

MEAL Hinnaprognoos

MEAL Ajalugu

MEAL – ostujuhend

MEAL-usaldusraha valuutakonverter

MEAL Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Memealchemy logo

Memealchemy hind(MEAL)

1 MEAL/USD reaalajas hind:

$0.000000000009
$0.000000000009$0.000000000009
-22.41%1D
USD
Memealchemy (MEAL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:17:51 (UTC+8)

Memealchemy (MEAL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000000075
$ 0.0000000000075$ 0.0000000000075
24 h madal
$ 0.000000000043
$ 0.000000000043$ 0.000000000043
24 h kõrge

$ 0.0000000000075
$ 0.0000000000075$ 0.0000000000075

$ 0.000000000043
$ 0.000000000043$ 0.000000000043

--
----

--
----

-5.27%

-22.41%

-98.05%

-98.05%

Memealchemy (MEAL) reaalajas hind on $ 0.000000000009. Viimase 24 tunni jooksul MEAL kaubeldud madalaim $ 0.0000000000075 ja kõrgeim $ 0.000000000043 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEALkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on MEAL muutunud -5.27% viimase tunni jooksul, -22.41% 24 tunni vältel -98.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Memealchemy (MEAL) – turuteave

--
----

$ 12.56K
$ 12.56K$ 12.56K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Memealchemy praegune turukapitalisatsioon on -- $ 12.56K 24 tunnise kauplemismahuga. MEAL ringlev varu on --, mille koguvaru on --. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Memealchemy (MEAL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Memealchemy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000000002599-22.41%
30 päeva$ -0.000008039991-100.00%
60 päeva$ -0.003749999991-100.00%
90 päeva$ -0.003749999991-100.00%
Memealchemy Hinnamuutus täna

Täna registreeris MEAL muutuse $ -0.000000000002599 (-22.41%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Memealchemy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000008039991 (-100.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Memealchemy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MEAL $ -0.003749999991 (-100.00%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Memealchemy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.003749999991 (-100.00%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Memealchemy (MEAL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Memealchemy hinnaajaloo lehte.

Mis on Memealchemy (MEAL)

Meme Alchemy is the world's first decentralized Meme ecosystem, making Meme no longer just static images, but ever-evolving NFTS!

Memealchemy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Memealchemy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida MEAL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Memealchemy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Memealchemy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Memealchemy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Memealchemy (MEAL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Memealchemy (MEAL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Memealchemy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Memealchemy hinna ennustust kohe!

Memealchemy (MEAL) tokenoomika

Memealchemy (MEAL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MEAL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Memealchemy (MEAL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Memealchemy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Memealchemy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

MEAL kohalike valuutade suhtes

1 Memealchemy(MEAL)/VND
0.000000236835
1 Memealchemy(MEAL)/AUD
A$0.00000000001386
1 Memealchemy(MEAL)/GBP
0.00000000000666
1 Memealchemy(MEAL)/EUR
0.00000000000765
1 Memealchemy(MEAL)/USD
$0.000000000009
1 Memealchemy(MEAL)/MYR
RM0.00000000003798
1 Memealchemy(MEAL)/TRY
0.00000000036792
1 Memealchemy(MEAL)/JPY
¥0.000000001323
1 Memealchemy(MEAL)/ARS
ARS$0.00000001162782
1 Memealchemy(MEAL)/RUB
0.0000000007245
1 Memealchemy(MEAL)/INR
0.00000000078588
1 Memealchemy(MEAL)/IDR
Rp0.00000014516127
1 Memealchemy(MEAL)/KRW
0.00000001249992
1 Memealchemy(MEAL)/PHP
0.00000000051336
1 Memealchemy(MEAL)/EGP
￡E.0.00000000043533
1 Memealchemy(MEAL)/BRL
R$0.00000000004887
1 Memealchemy(MEAL)/CAD
C$0.00000000001242
1 Memealchemy(MEAL)/BDT
0.00000000109314
1 Memealchemy(MEAL)/NGN
0.00000001378251
1 Memealchemy(MEAL)/COP
$0.00000003614454
1 Memealchemy(MEAL)/ZAR
R.0.00000000015876
1 Memealchemy(MEAL)/UAH
0.00000000037098
1 Memealchemy(MEAL)/VES
Bs0.000000001215
1 Memealchemy(MEAL)/CLP
$0.000000008676
1 Memealchemy(MEAL)/PKR
Rs0.0000000025524
1 Memealchemy(MEAL)/KZT
0.00000000484911
1 Memealchemy(MEAL)/THB
฿0.0000000002925
1 Memealchemy(MEAL)/TWD
NT$0.00000000027045
1 Memealchemy(MEAL)/AED
د.إ0.00000000003303
1 Memealchemy(MEAL)/CHF
Fr0.0000000000072
1 Memealchemy(MEAL)/HKD
HK$0.00000000007029
1 Memealchemy(MEAL)/AMD
֏0.00000000344952
1 Memealchemy(MEAL)/MAD
.د.م0.00000000008109
1 Memealchemy(MEAL)/MXN
$0.00000000016893
1 Memealchemy(MEAL)/SAR
ريال0.00000000003375
1 Memealchemy(MEAL)/PLN
0.00000000003276
1 Memealchemy(MEAL)/RON
лв0.00000000003897
1 Memealchemy(MEAL)/SEK
kr0.00000000008595
1 Memealchemy(MEAL)/BGN
лв0.00000000001503
1 Memealchemy(MEAL)/HUF
Ft0.00000000304875
1 Memealchemy(MEAL)/CZK
0.00000000018864
1 Memealchemy(MEAL)/KWD
د.ك0.000000000002745
1 Memealchemy(MEAL)/ILS
0.00000000003042
1 Memealchemy(MEAL)/AOA
Kz0.00000000820413
1 Memealchemy(MEAL)/BHD
.د.ب0.000000000003393
1 Memealchemy(MEAL)/BMD
$0.000000000009
1 Memealchemy(MEAL)/DKK
kr0.00000000005751
1 Memealchemy(MEAL)/HNL
L0.00000000023562
1 Memealchemy(MEAL)/MUR
0.00000000040923
1 Memealchemy(MEAL)/NAD
$0.00000000015858
1 Memealchemy(MEAL)/NOK
kr0.0000000000918
1 Memealchemy(MEAL)/NZD
$0.00000000001512
1 Memealchemy(MEAL)/PAB
B/.0.000000000009
1 Memealchemy(MEAL)/PGK
K0.00000000003735
1 Memealchemy(MEAL)/QAR
ر.ق0.00000000003276
1 Memealchemy(MEAL)/RSD
дин.0.0000000009036

Memealchemy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Memealchemy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Memealchemy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Memealchemy kohta

Kui palju on Memealchemy (MEAL) tänapäeval väärt?
Reaalajas MEAL hind USD on 0.000000000009 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MEAL/USD hind?
Praegune hind MEAL/USD on $ 0.000000000009. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Memealchemy turukapitalisatsioon?
MEAL turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MEAL ringlev varu?
MEAL ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MEAL (ATH) hind?
MEAL saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade MEAL madalaim (ATL) hind?
MEAL nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on MEAL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MEAL kauplemismaht on $ 12.56K USD.
Kas MEAL sel aastal kõrgemale ka suundub?
MEAL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MEAL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:17:51 (UTC+8)

Memealchemy (MEAL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

MEAL/USD kalkulaator

Summa

MEAL
MEAL
USD
USD

1 MEAL = 0 USD

Kauplemine: MEAL

MEALUSDT
$0.000000000009
$0.000000000009$0.000000000009
-22.41%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu