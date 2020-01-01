ME (ME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ME (ME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ME (ME) teave Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet. Ametlik veebisait: https://mefoundation.com/ Valge raamat: https://blog.mefoundation.com/blog/me-tokenomics/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/MEFNBXixkEbait3xn9bkm8WsJzXtVsaJEn4c8Sam21u Ostke ME kohe!

ME (ME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ME (ME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 110.95M $ 110.95M $ 110.95M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 163.13M $ 163.13M $ 163.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 680.10M $ 680.10M $ 680.10M Kõigi aegade kõrgeim: $ 30 $ 30 $ 30 Kõigi aegade madalaim: $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 $ 0.6427142402325082 Praegune hind: $ 0.6801 $ 0.6801 $ 0.6801 Lisateave ME (ME) hinna kohta

ME (ME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ME (ME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ME tokeni tokenoomikat, avastage ME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ME Kas olete huvitatud ME (ME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ME MEXC-ist osta!

ME (ME) hinna ajalugu ME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ME hinna ajalugu kohe!

ME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ME võiks suunduda? Meie ME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ME tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!