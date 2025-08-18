ME (ME) reaalajas hind on $ 0.7176. Viimase 24 tunni jooksul ME kaubeldud madalaim $ 0.7117 ja kõrgeim $ 0.733 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.238140041584465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6427142402325082.
Lüliajalise tootluse osas on ME muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -5.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ME (ME) – turuteave
ME praegune turukapitalisatsioon on $ 117.06M$ 599.84K 24 tunnise kauplemismahuga. ME ringlev varu on 163.13M, mille koguvaru on 999997349.734205. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 717.60M.
ME (ME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.013366
-1.83%
30 päeva
$ -0.1354
-15.88%
60 päeva
$ -0.0287
-3.85%
90 päeva
$ -0.2291
-24.20%
ME Hinnamuutus täna
Täna registreeris ME muutuse $ -0.013366 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ME 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1354 (-15.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ME 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ME $ -0.0287 (-3.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ME 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2291 (-24.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ME (ME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.
ME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ME hinna ennustus (USD)
Kui palju on ME (ME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ME (ME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ME (ME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ME (ME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.