ME logo

ME hind(ME)

1 ME/USD reaalajas hind:

$0.717
$0.717$0.717
-1.83%1D
USD
ME (ME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:56:35 (UTC+8)

ME (ME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.7117
$ 0.7117$ 0.7117
24 h madal
$ 0.733
$ 0.733$ 0.733
24 h kõrge

$ 0.7117
$ 0.7117$ 0.7117

$ 0.733
$ 0.733$ 0.733

$ 13.238140041584465
$ 13.238140041584465$ 13.238140041584465

$ 0.6427142402325082
$ 0.6427142402325082$ 0.6427142402325082

+0.80%

-1.83%

-5.79%

-5.79%

ME (ME) reaalajas hind on $ 0.7176. Viimase 24 tunni jooksul ME kaubeldud madalaim $ 0.7117 ja kõrgeim $ 0.733 näitab aktiivset turu volatiivsust. MEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 13.238140041584465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6427142402325082.

Lüliajalise tootluse osas on ME muutunud +0.80% viimase tunni jooksul, -1.83% 24 tunni vältel -5.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ME (ME) – turuteave

No.336

$ 117.06M
$ 117.06M$ 117.06M

$ 599.84K
$ 599.84K$ 599.84K

$ 717.60M
$ 717.60M$ 717.60M

163.13M
163.13M 163.13M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,997,349.734205
999,997,349.734205 999,997,349.734205

16.31%

SOL

ME praegune turukapitalisatsioon on $ 117.06M $ 599.84K 24 tunnise kauplemismahuga. ME ringlev varu on 163.13M, mille koguvaru on 999997349.734205. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 717.60M.

ME (ME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ME tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.013366-1.83%
30 päeva$ -0.1354-15.88%
60 päeva$ -0.0287-3.85%
90 päeva$ -0.2291-24.20%
ME Hinnamuutus täna

Täna registreeris ME muutuse $ -0.013366 (-1.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ME 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1354 (-15.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ME 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ME $ -0.0287 (-3.85%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ME 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2291 (-24.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ME (ME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ME hinnaajaloo lehte.

Mis on ME (ME)

Total Supply: 1000000000 ME.$ME is committed to supporting the cross-chain ecosystem super Dapp strategy led by MagicEden. This strategy mainly focuses on acquiring more users from different ecosystems, allowing users to trade multi-chain assets in the Magic Eden mobile wallet.

ME on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ME investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ME kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ME ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ME hinna ennustus (USD)

Kui palju on ME (ME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ME (ME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ME nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ME hinna ennustust kohe!

ME (ME) tokenoomika

ME (ME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ME (ME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ME osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ME osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ME kohalike valuutade suhtes

1 ME(ME)/VND
18,883.644
1 ME(ME)/AUD
A$1.097928
1 ME(ME)/GBP
0.523848
1 ME(ME)/EUR
0.60996
1 ME(ME)/USD
$0.7176
1 ME(ME)/MYR
RM3.021096
1 ME(ME)/TRY
29.270904
1 ME(ME)/JPY
¥105.4872
1 ME(ME)/ARS
ARS$930.734376
1 ME(ME)/RUB
57.19272
1 ME(ME)/INR
62.797176
1 ME(ME)/IDR
Rp11,574.191928
1 ME(ME)/KRW
996.660288
1 ME(ME)/PHP
40.58028
1 ME(ME)/EGP
￡E.34.6242
1 ME(ME)/BRL
R$3.87504
1 ME(ME)/CAD
C$0.990288
1 ME(ME)/BDT
87.145344
1 ME(ME)/NGN
1,100.611824
1 ME(ME)/UAH
29.572296
1 ME(ME)/VES
Bs96.876
1 ME(ME)/CLP
$691.7664
1 ME(ME)/PKR
Rs203.281728
1 ME(ME)/KZT
388.515816
1 ME(ME)/THB
฿23.235888
1 ME(ME)/TWD
NT$21.549528
1 ME(ME)/AED
د.إ2.633592
1 ME(ME)/CHF
Fr0.57408
1 ME(ME)/HKD
HK$5.611632
1 ME(ME)/AMD
֏274.309776
1 ME(ME)/MAD
.د.م6.451224
1 ME(ME)/MXN
$13.440648
1 ME(ME)/PLN
2.604888
1 ME(ME)/RON
лв3.100032
1 ME(ME)/SEK
kr6.845904
1 ME(ME)/BGN
лв1.198392
1 ME(ME)/HUF
Ft242.26176
1 ME(ME)/CZK
15.012192
1 ME(ME)/KWD
د.ك0.218868
1 ME(ME)/ILS
2.418312
1 ME(ME)/NOK
kr7.290816
1 ME(ME)/NZD
$1.205568

ME ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ME võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ME ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ME kohta

Kui palju on ME (ME) tänapäeval väärt?
Reaalajas ME hind USD on 0.7176 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ME/USD hind?
Praegune hind ME/USD on $ 0.7176. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ME turukapitalisatsioon?
ME turukapitalisatsioon on $ 117.06M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ME ringlev varu?
ME ringlev varu on 163.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ME (ATH) hind?
ME saavutab ATH hinna summas 13.238140041584465 USD.
Mis oli kõigi aegade ME madalaim (ATL) hind?
ME nägi ATL hinda summas 0.6427142402325082 USD.
Milline on ME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ME kauplemismaht on $ 599.84K USD.
Kas ME sel aastal kõrgemale ka suundub?
ME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ME hinna ennustust.
ME (ME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

