MDI (MDI) teave MDI is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways. Ametlik veebisait: https://www.medicle.io Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1AJw04MnMCfB8UAx9RccNhzXMJWPtDlWl/view?pli=1 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x848896470d989f30503d8f883c331f63b73b66ea Ostke MDI kohe!

MDI (MDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MDI (MDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.44K $ 25.44K $ 25.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7386 $ 0.7386 $ 0.7386 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 $ 0.000012023199168546 Praegune hind: $ 0.00002544 $ 0.00002544 $ 0.00002544 Lisateave MDI (MDI) hinna kohta

MDI (MDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MDI (MDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MDI tokeni tokenoomikat, avastage MDI tokeni reaalajas hinda!

MDI (MDI) hinna ajalugu MDI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MDI hinna ajalugu kohe!

MDI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MDI võiks suunduda? Meie MDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MDI tokeni hinna ennustust kohe!

