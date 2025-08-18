MDI (MDI) reaalajas hind on $ 0.00002403. Viimase 24 tunni jooksul MDI kaubeldud madalaim $ 0.00002403 ja kõrgeim $ 0.0000245 näitab aktiivset turu volatiivsust. MDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7316193038097002 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000012023199168546.
Lüliajalise tootluse osas on MDI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +22.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MDI (MDI) – turuteave
No.4379
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 5.41
$ 5.41$ 5.41
$ 24.03K
$ 24.03K$ 24.03K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
0.00%
ETH
MDI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 5.41 24 tunnise kauplemismahuga. MDI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.03K.
MDI (MDI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MDI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00000765
+46.70%
60 päeva
$ +0.00001036
+75.78%
90 päeva
$ -0.00000522
-17.85%
MDI Hinnamuutus täna
Täna registreeris MDI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MDI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00000765 (+46.70%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MDI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MDI $ +0.00001036 (+75.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MDI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00000522 (-17.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MDI (MDI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
MDI is the world's first WEB3 medical service ecosystem, with the goal of creating a "blockchain in one's palm." We wish to move away from traditional centralized medical data services and create a blockchain-based platform that allows each user to develop and use their own personal medical information in a variety of ways.
MDI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MDI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MDI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MDI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MDI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MDI hinna ennustus (USD)
Kui palju on MDI (MDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MDI (MDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MDI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MDI (MDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MDI (MDI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MDI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MDI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.