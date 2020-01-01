MagicCraft (MCRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MagicCraft (MCRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MagicCraft (MCRT) teave Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform. Ametlik veebisait: https://www.magiccraft.io Valge raamat: https://docs.magiccraft.io Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/FADm4QuSUF1K526LvTjvbJjKzeeipP6bj5bSzp3r6ipq

MagicCraft (MCRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MagicCraft (MCRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Koguvaru: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Ringlev varu: $ 5.04B $ 5.04B $ 5.04B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.16M $ 4.16M $ 4.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03612 $ 0.03612 $ 0.03612 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 $ 0.00039772848271983 Praegune hind: $ 0.000416 $ 0.000416 $ 0.000416 Lisateave MagicCraft (MCRT) hinna kohta

MagicCraft (MCRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MagicCraft (MCRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCRT tokeni tokenoomikat, avastage MCRT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MCRT Kas olete huvitatud MagicCraft (MCRT) lisamisest oma portfooliosse?

MagicCraft (MCRT) hinna ajalugu MCRT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MCRT hinna ajalugu kohe!

MCRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCRT võiks suunduda? Meie MCRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCRT tokeni hinna ennustust kohe!

