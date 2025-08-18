MagicCraft (MCRT) reaalajas hind on $ 0.0004199. Viimase 24 tunni jooksul MCRT kaubeldud madalaim $ 0.0004125 ja kõrgeim $ 0.0004215 näitab aktiivset turu volatiivsust. MCRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.09779986635067162 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00039772848271983.
Lüliajalise tootluse osas on MCRT muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, +0.11% 24 tunni vältel +0.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MagicCraft (MCRT) – turuteave
MagicCraft praegune turukapitalisatsioon on $ 2.12M$ 125.08K 24 tunnise kauplemismahuga. MCRT ringlev varu on 5.04B, mille koguvaru on 7199999993. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.20M.
MagicCraft (MCRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MagicCraft tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000461
+0.11%
30 päeva
$ -0.000016
-3.68%
60 päeva
$ -0.0001163
-21.69%
90 päeva
$ -0.0002181
-34.19%
MagicCraft Hinnamuutus täna
Täna registreeris MCRT muutuse $ +0.000000461 (+0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MagicCraft 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000016 (-3.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MagicCraft 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus MCRT $ -0.0001163 (-21.69%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MagicCraft 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002181 (-34.19%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MagicCraft (MCRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Magic Craft is a Massive War and Conquest Play-To-Earn Multiplayer game launched on Binance Smart Chain, with an advanced guild system, taxes, and economy. Players may team up with each other and build clans to fight other clans on the platform.
MagicCraft on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MagicCraft investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida MCRT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MagicCraft kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MagicCraft ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MagicCraft hinna ennustus (USD)
Kui palju on MagicCraft (MCRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MagicCraft (MCRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MagicCraft nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MagicCraft (MCRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MCRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MagicCraft (MCRT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MagicCraft osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MagicCraft osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.