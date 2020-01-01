mCoin (MCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi mCoin (MCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

mCoin (MCOIN) teave MCOIN is M20 Chain native token, a secure and developer-friendly blockchain built to bring the next billion users to Web3. M20 is designed to accelerate the crypto economy that will contribute to expand the ecosystem of web3 builders and creators with trading tools, Play-to-Earn games and eventually serving as the foundational infrastructure for an open Metaverse offering educational programs, marketing and commercial opportunities and virtual entertainment services. The project’s main purpose is to make the ecosystems accessible from a wider community through a multichain approach. MCOIN will create a bridge through which users can access many different ecosystems. Ametlik veebisait: https://m20chain.com/ Valge raamat: https://m20chain.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://explorer.m20chain.com/ Ostke MCOIN kohe!

mCoin (MCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage mCoin (MCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.19M $ 12.19M $ 12.19M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 177.00M $ 177.00M $ 177.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 34.44M $ 34.44M $ 34.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 $ 0.000084571521226012 Praegune hind: $ 0.06888 $ 0.06888 $ 0.06888 Lisateave mCoin (MCOIN) hinna kohta

mCoin (MCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud mCoin (MCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MCOIN tokeni tokenoomikat, avastage MCOIN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust MCOIN Kas olete huvitatud mCoin (MCOIN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid MCOIN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas MCOIN MEXC-ist osta!

mCoin (MCOIN) hinna ajalugu MCOIN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage MCOIN hinna ajalugu kohe!

MCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MCOIN võiks suunduda? Meie MCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

